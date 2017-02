Her er løypenettet på Lønset

Lønset Idrettslag har søkt kommunen om 80.000 kroner for å kunne holde løypenettet åpent gjennom vinteren.

Idrettslaget samarbeider med Storli Løypelag om et omfattende løypenett (se bildet).

- På Storli-sida er hytteeierne med og betaler 300 kroner i året for at løypene skal holdes åpne, tenk om alle som har hytte hadde blitt med på en slik ordning, uttaler John Torve som er primus motor for prosjektet.