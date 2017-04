Mange nordmenn prioriterer TV foran vann på hytta

Det norske folk synes at tradisjonell TV er langt viktigere enn å ha innlagt vann på hytta: Mens 70 prosent av norske hytter er utstyrt med TV, har bare 40 prosent av hyttene innlagt vann.

Det viser en fersk landsrepresentativ undersøkelse Ipsos har gjort for RiksTV.

Undersøkelsen viser at tradisjonell TV fortsatt er det som gjelder på hytta – og at det er adskillig flere som prioriterer å ha TV på hytta framfor innlagt vann. Hele sju av ti oppgir at de har TV på hytta – mens fire av ti har innlagt vann.

Innlagt strøm prioriteres aller høyest – tre av fire av de spurte oppgir at de har innlagt strøm på hytta.

Det er på Østlandet at andelen TV-er på hytta er størst, der hele 80 prosent av de spurte oppgir at de har TV på hytta.

- Hytta for mange handler om frisk luft og fysisk aktivitet, men også om å trekke inn på kvelden og nyte fridagene. Komfort i form av strøm og tilgang til TV er dermed viktig for mange, mens det å kunne hente vann fra brønn eller kilde kanskje er en del av den fysiske fostringen – og sånn sett er ikke innlagt vann en hovedprioritet på hytta, tror kommunikasjonsdirektør Kristian Schüffner i RiksTV.

Om lag halvparten av de spurte oppgir at de har 4G-dekning på hytta, mens 22 prosent oppgir at de har 3G-dekning. Likevel er det få, to av ti, som sier at de benytter seg av mobiltelefonen for å strømme TV-innhold mens de oppholder seg på hytta. Selv de unge, som normalt strømmer mye over mobilen, virker å være forsiktige i så måte når de er på hytta.

- Det er fortsatt forholdsvis dyrt å basere seg på TV over mobilen ved hjelp av mobilnett. Derfor velger nok flere å ty til tradisjonell TV på hytta foran strømming, og derfor selges det også flere hytteabonnement i oppkjøringer til høytider og ferier – som for eksempel nå før påske, sier Schüffner.

40 prosent av Norges befolkning eier eller disponerer hytte, og ifølge undersøkelsen brukes hytta i gjennomsnitt 37 dager i året. Særlig de over 60 år benytter hytta ofte – 52,2 dager i året tilbringes på hytta for den litt eldre garde.

Fakta: Ifølge SSB var det per 1. januar 2017 hele 460 000 hytter i Norge. Sju av ti har TV på hytta. Ifølge undersøkelsen har RiksTV en markedsandel på 27 prosent, foran Canal Digital Parabol med 25 prosent.