Helnorsk hyttemarked

Mens nordmenn gjerne kjøper fritidsbolig utenlands, er det få utlendinger som kjøper hytte her. 97,5 prosent av norske hytter er på norske hender.

Tallet kommer fra Statistisk sentralbyrå (SSB), som for første gang har lagt fram statistikk over eierskapet til landets rundt 427.000 fritidsboliger, skriver Finansavisen. Det er for eksempel over ti ganger så mange norskeide hytter i Sverige, som det er svenskeide hytter i Norge: 11.500 mot 1.100.

"Den lave andelen utenlandske hytteeiere kan muligens skyldes høye priser og store avstander mellom Norge og andre europeiske land. En annen forklaring kan kanskje være at norske hytter ofte går i arv", skriver SSB.

Nordmenn er den største gruppen utenlandske hytteeiere i Sverige, og svenskene er den største gruppen i Norge. Nordmenn trekkes først og fremst til Västra Götaland og Värmland, de to svenske fylkene som grenser til det sørøstlige Norge.

Røst, Trysil og Hobøl er de tre norske kommunene med størst andel utenlandske hytteeiere.