Om det ikke blir all verdens sol i påska, så er det faktisk slik at sola nå framover på vårparten kan bli i tøffeste laget for vinterbleke nordmenn.

På fjellet, i høyden, blant snø og vann, kan den ta sterkere enn man tror.

Her er noen tips om hvordan du kan unngå å bli brent og ødelagt både hud og nattesøvn.