Hytter uten røyk-varsler og slukkeutstyr

I Norge er anslagsvis 8000 hytter uten røykvarsler, og 15000 uten slokkeutstyr.

Med over 5300 hytter i Oppdal og Rennebu er det nok også mange av disse som mangler fungerende røykvarsler og slukkeutstyr.

–Undersøkelsen viser med all tydelighet at noen ikke tar brannsikkerheten tilstrekkelig på alvor, sier adm. direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp .

–En fritidsbolig har de samme lovpålagte krav til røykvarsler og slokkeutstyr som en vanlig bolig. Det viktigste er likevel at slikt utstyr bidrar til å redde liv og verdier. Vår klare oppfordring er at man tar dette på alvor, og påser at hytta er utstyrt slik den skal være, sier Søtorp.

Tall fra Finans Norge viser at det gjennomsnittlig brenner rundt 1000 fritidsboliger i Norge hvert år.

–Brannsikkerhet er ekstra viktig på hytta, siden det kan ta lang tid for det lokale brannvesenet å rekke fram. På hytta må du selv være forberedt på å slokke en eventuelt brann, sier Ole Irgens i Tryg Forsikring.

Hyttefolket bekrefter også at de legger ned mye håndverksmessig egeninnsats. En tredjedel sier i undersøkelsen at de utfører arbeid på hytta av håndverksmessig karakter, uten å være faglært til dette.

–Det er ikke sikkert at forsikringen dekker uheldige forhold og hendelser som oppstår som følge av slik egeninnsats, sier Irgens.