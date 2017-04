- Vi ønsker å snakke hytteeiernes sak

–Vi ønsker å være et talerør og en vaktbikkje mot det offentlige for hytteeiere i hele Oppdal, forteller leder i Oppdal Hytteforum Lars Sevaldsen, som representerer nærmere 1200 hytteeiere gjennom hytteforumet.

–Oppdal har nærmere 3500 hytter, men likevel føler vi at vi som hytteeiere har liten innflytelse på forhold som angår oss.

Han viser til at kommunen selv har karakterisert hyttenæringen som vekstnæring nummer en i Oppdal.

Sevaldsen er på plass på hytta si i på Lønset, og ser fram til en rolig påske i Oppdal.

–Det er i dag stort sett hytteforeninger som er medlem i forumet, men vi har også enkeltmedlemmer, forteller han.

Han legger ikke skjul på at de ønsker at langt flere hytteforeninger og hytteeiere blir medlem i hytteforumet, og viser til en pågående kampanje «Sammen er vi sterkere» som foreningen har satt i gang.

Sevaldsen forteller at forumet engasjerer seg i flere lokale saker, som kommunale avgifter, eiendomsskatt og skiløyper.

–Nå er vi oppriktig glad for at det går mot en løsning for skiløypene i Gjevilvassdalen.

–Men vi er bekymret for vannstandsproblemet om sommeren i Gjevilvannet, legger han til.

Sevaldsen synes det er forferdelig at en av Norges fineste seterdaler blir ødelagt på denne måten.

–Vi i hytteforumet synes at kommunen burde engasjere seg mer i denne saken.

Samtidig vil Sevaldsen understreke at de har et meget godt samarbeid med kommunen.

Han viser til at de har vært pådriver for å få til en mer fleksibel løsning for septiktømming, og jobber med tilsvarende for feiing og tilsyn ved hyttene.

–Vi er opptatt av at feieavgiften ikke er en årlig avgift, men at vi betaler per gang når det blir feiet.

På spørsmål om snøscooterløyper forteller Sevaldsen at hytteforumet ikke er helt avvisende til dette.

–Det vi er opptatt av er at det ikke legges på steder der det medfører støy i hytteområdene, avslutter Sevaldsen.