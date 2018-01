Oppdal opp på Topp 10 av ferie-destinasjoner

Hytteliv

- Aktive ferier har blitt en trend blant nordmenn, og mange ønsker derfor å ferierer her hjemme i Norge. Flybillettsøk innenlands viser for eksempel at mange søker seg til områder der natur og aktive opplevelser er lett tilgjengelig, sier produktdirektør i FINN reise, Eivind W. Christiansen i en pressemelding.

Nå i januar har Oppdal klatret opp på Topp 10 over de mest søkte feriedestinasjonene i Norge på nettstedet.

At Norgesferie er populært, viser også FINNs reiseundersøkelse for 2018, gjennomført av Norstat*. Her svarer nemlig hele 20 prosent av respondentene, særlig de eldre, at de har planer om å tilbringe den kommende sommeren hjemme i Norge. Og 8 av 10 svarer at de ønsker å feriere både i Norge og utland.

Stor vekst

Blant destinasjonene som har opplevd stor vekst finner vi Nord-Norge, som var et meget ettertraktet reisemål sommeren 2017. Tall fra FINN reise viser at søk på flybilletter til Hammerfest doblet seg fra 2015 til 2017, og billetter til Leknes og Svolvær ble søkt på 76 prosent flere ganger i samme periode.

Også søk på billetter til Bodø, Tromsø og Alta har økt solid de siste to årene, noe som bekrefter at Nord-Norge, med lofotfiske, midnattsol og sitt store tilbud av aktiviteter, er svært attraktivt.

- Reiser til Nord-Norge, med Lofoten i spissen, blir stadig mer populært. Nordmenn har virkelig fått øynene opp for det unike landskapet og naturopplevelsene som vår nordligste landsdel har å by på.

- Vi reiser året rundt nå og tiltrekkes av aktiviteter som du kan gjøre i de ulike sesongene, som toppturer, fiske, surfing, kajakkpadling, snøscootersafari. Lofoten har noe for enhver årstid, sier Christiansen.

Vil til fjells

Å leie feriehus eller hytte i Norge i ferier og helger har også økt i popularitet, og fra 2015 til 2017 har nettstedet opplevd en vekst på 50 prosent innenfor dette området, samtidig som antall ferieboliger lagt ut for utleie har økt markant. Og aktivitetsferier - gjerne i kombinasjon med fjell (friluft, ski) eller sjø (båt, bading), er en gjenganger når man ser på feriehusstatistikken for 2017.

Blant de topp 10 mest populære destinasjonene innenlands finner vi nemlig hele syv fjell- og skidestinasjoner, med Trysil (Hedmark) på førsteplass, Hemsedal (Buskerud) på andreplass, Geilo (Buskerud) på fjerdeplass og og Hafjell (Oppland) på femte.

Ellers er Sjusjøen (7. plass), Norefjell (9. plass) og Beitostølen (10. plass) på topp 10, og Buskerud stikker av med seieren som fylket flest av oss ønsket å leie hytte/feriehus i i 2017.

Tall for feriehusleie fra første halvdel av januar i år bekrefter at ski- og fjelldestinasjonene er ettertraktede reisemål blant nordmenn i 2018 også, spesielt om vinteren. Og så langt i år har Trysil, etterfulgt av Hemsedal, Hafjell, Geilo og Norefjell vært på toppen av listen.

De mest attraktive sommerdestinasjoneneBlant andre populære destinasjoner i Norge i fjor, finner vi byer og kommuner litt lenger sør i landet, som Kristiansand (3. plass), Kragerø (6. plass) og Hvaler (8. plass). Disse stedene er særlig attraktive sommerstid.

Helst lett tilgjengelig

- Mange av fjelldestinasjonene er populære hele året, på grunn av den økte interessen for tur- og friluftsliv. Men om sommeren ser vi også at mange trekker til steder der sjø og bademulighetene er større. Og da er særlig Vest-Agder, Østfold og Telemark populære områder å reise til, forteller Christiansen.

- Det som også er interessant å se, er at mange søker seg til destinasjoner som er relativt lett tilgjengelig - gjerne med bil, i forhold til der de bor. I Buskerud er for eksempel Hemsedal, Norefjell og Golsfjellet på topplisten, mens i Trøndelag finner vi Oppdal, Røros og Storlien blant de mest populære destinasjonene.

Topp 10 mest søkte/bestilte feriehusdestinasjoner i Norge 2017:

1. Trysil

2. Hemsedal

3. Kristiansand

4. Geilo

5. Hafjell

6. Kragerø

7. Sjusjøen

8. Hvaler

9. Norefjell

10. Beitostølen

Topp 10 mest søkte/bestilte feriehusdestinasjoner i Norge første halvdel av januar 2018:

1. Trysil

2. Hemsedal

3. Hafjell

4. Geilo

5. Norefjell

6. Sjusjøen

7. Hovden

8. Rauland

9. Sirdal

10. Oppdal

*Gjort av Norstat på vegne av FINN reise i oktober/november 2017. Landsdekkende webundersøkelse med 1000 respondenter, gjennomført på e-post. Spørsmål om reiseplaner og preferanser for 2018, blant annet med spørsmål om sommerferien.