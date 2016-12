– Høyt nivå blant finalistene i Det Norske Måltid 2016

Det var den unisone tilbakemeldingen fra finalejuryen etter at de har smakt seg gjennom alle produktene for å finne årets vinnere. Juryen møttes i Oslo denne uken, men resultatet blir ikke kjent før under finalen den 6. januar 2017.

– Ryktene har gått om at det er mange gode produkter og høyt nivå, og det kan jeg virkelig skrive under på, sier en av finaledommerne, Tom Victor Gausdal i en pressemelding.

Han tok sølv i Bocuse dÓr i 2005 og jobber ved Strand restaurant

Lokale delfinalister i Det Norske Måltid Limousin Mørbrad og bassturøkt lammelår fra Oppdal og oster fra Grindal Ysteri hevder seg i den prestisjefylte matkonkurransen.

Etter innledende delfinaler i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø møttes finalejuryen den 8. november i Oslo.

– Det var en tøff oppgave å velge vinnere blant så mange gode produkter, og det var ekstra kjekt at smaker fra hele landet var representert, sier den kjente kokken Kari Innerå (tidligere landslaget, nå BA53).

Finalejuryen består av juryleder Einar Risvik (Nofima), Tom Victor Gausdal (Strand), Wenche Andersen (TV2), Kari Innerå (BA53), Frode Selvaag (Ryfylkekokken), Roar Hildonen (To Rom og Kjøkken), og Gunnar Nagell Dahl (Fylkesmannen i Hordaland).

Det Norske Måltid kårer de beste matproduktene i Norge og er landets viktigste og mest prestisjefylte prisutdeling. Juryen har nå smakt seg gjennom 130 produkter og 78 av dem går videre til delfinalene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø.

Det er 12 ulike konkurransekategorier, og på hvert delfinalested blir tre kategorier ferdig vurdert og tre finalister i hver kategori blir sendt videre til finaledømming i november.

Her er finalistene i Det Norske Måltid 2016, sesong 9: