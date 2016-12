Superblogger på salgstoppen

– Både «Forbilde» av bloggeren Sophie Elise og «Vår historie» med Marcus og Martinus er helt klart blant de ungdomsbøkene vi har mest etterspørsel etter, forteller Guro Husdal Dørum ved Notabene i Domus Oppdal.

Hun forteller at det er mest litt yngre jenter som er interessert i historien til Marcus og Martinus, mens litt eldre jenter kjøper «Forbilde».

–Guttene kan nok tenke seg hårsveisen til de unge sangstjernene, men er mindre interessert i boka.

Sophie Elise er en av Norges største bloggere, og som har mange følgere.

«Forbilde» er en bok om å finne sin egen identitet, om å leve med usikkerhet og komplekser, og forsøke å falle til ro med at man som menneske har flere sider, og at disse ikke nødvendigvis er i harmoni med hverandre.

Dørum har også andre bøker som hun anbefaler som julegave til ungdom.

Gruppepress og mobbing

–«Lars er lol» er en fantastisk bok for litt yngre ungdom, fra tolv år og oppover.

Forfatterdebutant og skuespiller Iben Akerlie skriver smart om dårlig selvtillit, gruppepress, nettmobbing og forelskelse.

Boka har fått ARK´s barnebokpris, og VG beskriver boka som en «humanistisk bragd» og triller terningkast 6.

Dørum anbefaler også «Odinsbarn» av Siri Pettersen, en bok som passer godt i alderen 12 til 16 år.

–Men dette er en bok som kan leses av alle som liker fantasysjangeren, avslutter Dørum.

Biblioteket i kulturhuset er blitt en populær møteplass for elever ved ungdomsskolen i friminuttene, noe biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen er glad for.

–Vi har ofte besøk i friminuttene av ungdomsskoleelever som går rundt og plukker bøker i hyllene, forteller hun.

–Vi ser at bøker vekker nysgjerrighet hos mange, og nysgjerrighet er viktig, også for leselyst.

Iversen har inntrykk av at skolen jobber mye med lesing, og at skolen er flink til å bruke biblioteket.

Lesekode og leselyst

– Det handler om å knekke lesekoden, og jo tidligere man knekker den, jo bedre.

Iversen har også noen tips til foreldre for å få opp leseinteressen, og viser til viktigheten av at barn blir lest for fra tidlig alder.

–Når de kan lese selv kan man gjøre avtale om at når man har lest ett kapittel for barnet, skal barnet lese to selv.

–Det å bli lest for trigger helt klart lesegleden, sier Iversen.

Hun er klar på hvor viktig rollen til foreldrene er som forbilder.

Iversen har et grunnleggende råd til alle som låner bøker.

–Lån minst to. I tilfelle du ikke liker den første, så har du en annen som du kan lese.

Anbefalte ungdomsbøker

Når vi spør Iversen om ungdomsbøker hun vil anbefale, kommer hun med en rekke ferske utgivelser.

Den første hun tar fram er «Alfahann» av Jan Tore Noreng, som handler om å være vellykket ungdom.

–Dette er en realistisk skildring av ungdomslivet og de utfordringer som ungdom ofte har, forteller hun.

–«Når man har alt, har man alt å tape» blir litt av temaet i boka.

Ifølge Iversen passer boka godt for ungdom i både ungdomsskolen og på videregående.

Den neste boka hun tar fram er «Danielle» av Ida Jackson. En oslobasert historie om løvetannbarn og omsorgssvikt.

Hun forteller at boka viser viktigheten av stabile venner når en virkelig trenger dem.

–Boka er litt røff med et ærlig språk, og passer nok best for litt ungdom fra ungdomsskolenivå og oppover.

Når det gjelder tips for de litt yngre ungdommene trekker hun fram Oppdals egen forfatter Ingrid Ovedie Volden.

–Boka «Alt som teller» passer godt fra femte klasse og ut ungdomsskolen, sier Iversen.

Iversen er opptatt av bøker som kan skape leselyst, og vil avslutningsvis også anbefale bøker som er lettere underholdning:

–«Pyms mislykka sommerferie» er den femte boka om Pym av Heidi Linde, og har masse humor med lett gjenkjennelige temaer. «Gutta i trehuset» er en annen bokserie i samme humorpregete kategori.