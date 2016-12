Lesetips fra biblioteksjefen

– Krimbøker topper utlånet hele året, forteller biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen ved kulturhuset.

–Det gjelder også jula, selv om det i perioden før jul blir litt oppsving på hobbybøker.

Iversen mener at mange ser på bøker som rekreasjon, og at det er grunnen til at krimbøker topper utlånet gjennom hele året.

–Vi har en egen krimhylle, forteller hun, og plukker fram noen av høstens nyheter på krimfronten.

Hun viser til ferske krimbøker av blant annet Karin Fossum, Unni Lindell, Gunnar Stålelsen og Øystein Wiik.

–Det er kommet ut veldig mye bra norsk krim, sier hun.

Ifølge Iversen bidrar hyttefolk i Oppdal i stor grad til det jevne utlånet gjennom året.

–Det er jo en stor fordel at man kan låne ett sted, og levere inn et helt annet sted.

–Det er også en fordel for oppdalinger på reise, legger hun til.

Vi ber biblioteksjefen å finne fram noen godbiter fra bokhøsten som hun vil anbefale.

Den første boka hun trekker fram er den fjerde og siste boka i «Napolikvartetten» til Elena Ferrante, «Historia til det tapte barnet».

–En knakende god fortelling som beskriver utviklingen i Napoli og Italia fra 1940-tallet og fram til i dag.

Den neste boka hun trekker fram er Åsne Seierstads «To søstre», som tar utgangspunkt i de to tenåringsjentene Ayan og Leila som dro til IS-kontrollert område i Syria.

En høyaktuell og kritikerrost bok som skaper debatt. Hva gjør at muslimsk ungdom oppvokst i Norge blir radikalisert?

Iversen anbefaler også boka til Edvard Hoem om brødrene fra Romsadalen, «Land ingen har sett». Det er den siste boka i en trilogi, etterfulgt av «Slåttekar i himmelen» og «Bror din på prærien».

–Dette er en spennende historie om utvandringen fra Norge på 1900-tallet, der mange i Oppdal og Rennebu med familiemedlemmer som utvandret til Amerika vil kjenne seg igjen i.

–Jeg må også framheve en bok som man kan ha mye gøy med i familiesammenkomstene i jula.

Iversen mener at den nye «Dialektboka» til Anders Vaa burde ligge under mange juletre.

–Da kan man få mye gøy med dialektgjettelek, sier hun.

Det spesielle med boka er at den inneholder lydklipp, slik at man kan høre de mange dialektene som finnes i Norge.

Dialektboka er en underholdende og lærerik bok om dialektene i Norge, fortalt gjennom tekst, kart og lyd.

Her finnes mer enn én time med taleprøver som hjelper deg å plassere 70 av dialektene våre på kartet.