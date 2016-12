- Det ble nok en vellykket julekveld på Sletvold. Nesten samme antall som de siste to år. De fleste kommer igjen hvert år men også noen nye, forteller Haldor Strand til Opdalingen.

Marta Bakke har deltatt på julekvelden på Sletvold de siste tre årene. Hun kom tilbake til Oppdal for noen år siden, men har ikke familie her i bygda. Hun har en sønn som bor i Spania.

- Jeg synes dette er et kjempeflott tiltak. Vi fikk servert mye god mat og bra vertsskap, forteller hun til Opdalingen.

Oline Rogstad var til stede og sang tre sanger, mens Geir Morten Rogstad leste juleevangeliet. Arvid Myrhaug kom litt utpå kvelden for å spille opp til allsang.

- Ordfører Kirsti Welander holdt takketale for arrangementet og gav blomster til arrangørene, forteller Strand. blomster og deretter Arvid Myrhaug som også kommer hver år utpå kvelden og spiller vakre toner og leder allsang

I år var det ni personer som hadde tatt turen til Sletvold.

- I år fikk vi servert svineribbe med rødkål, surkål og masse annet godt tilbehør og sauser. I tillegg ble det servert bløtkake, småkaker og konfekt, forteller Bakke.

- Bare å hoppe i det

Bakke mener det er viktig at det finnes et slikt arrangement for de som ikke har noen å være med i jula.

- I disse årene jeg har vært her, så har jeg snakket om tilstelning til ganske mange. Det er helt utrolig at det finnes folk som stiller opp og gjør dette for oss andre, slik at vi ikke skal sitte alene på julaften, sier hun.

Hun forteller at man blir hentet og kjørt hjem når det er over.

- Det er en viss terskel for å melde seg på noe sånt, men det er bare å hoppe i det, sier Bakke.

Resten av jula blir rolig for Bakke.

- Jeg har hamstret bøker fra biblioteket og vært ute en god del turer med sparken. Etter snøfallet som har kommet de siste dagene, har det blitt et veldig godt sparkeføre, sier hun.