Stil over substans

Morten Tyldum fikk sitt store Hollywood-gjennombrudd i 2014 med det historiske dramaet “The Imitation Game”, nå er han tilbake med sin neste storfilm, sci-fi dramaet “Passengers”. Med to fantastiske skuespillerstjerner i hovedrollene burde alt vært dekket for en ny suksess, men det er dessverre ikke helt tilfelle.

«Passengers» starter med at Chris Pratts karakter Jim våkner opp fra dvale på romskipet Avalon, 90 år før skipets ankomst til planeten Homestead II. I et helt år prøver Jim å finne ut hva som er galt, samtidig som han prøver overleve på romskipet med android-bartenderen Arthur som eneste selskap. Drevet av sin ensomhet velger Jim så å vekke den skjønne Aurora (Jennifer Lawrence) opp fra dvalen, og ved det dømmer han henne også til en ensom død på romskipet, om de ikke finner ut hva som er gått galt.

Det må nevnes at markedsføringen bak “Passengers” er veldig villedende. Traileren til filmen inneholder nemlig sentrale replikker som ikke er med i filmen i hele tatt. Filmen forteller derfor en helt annerledes historie i forhold til det man skulle forvente av traileren.

Filmen er primært en romanse. Etter våre to hovedkarakterer har våknet opp fra dvalen må de prøve å finne ut hva som har gått galt, samtidig som de må prøve å overleve. Filmen er likevel hele tiden drevet av forholdet dem i mellom. Skuespillerne gjør sitt aller beste for å gjøre det troverdig, og lykkes delvis, men jeg klarte aldri helt å kjøpe romansen på grunn av ekstreme moralske avgjørelser som Jim tar i starten av filmen. Og det er nettopp det som feller “Passengers”, for filmen avhenger av at seeren kjøper romansen mellom Jim og Aurora, og hvis ikke bommer flere av filmens sentrale øyeblikk. Spesielt avslutningen tilfredstiller lite.

Selv om forholdet misslykkes i være minneverdig er det likevel interessant å se de to karakterene prøve å overleve på romskipet de er strandet på. Spesielt android-bartenderen spilt av Michael Sheen er et artig tilskudd som letter noe av den dystre stemningen. Passengers er også en fantastisk pen film å se på rent visuelt. Både scenene inne i romskipet og ute i rommet ser fantastiske ut, drevet av solide effekter. Selve designet på romskipet i seg selv er også kreativt og stilfult

“Passengers” er imponerende visuelt og skuespillerne prøver så godt de kan, men dessverre så avhenger store deler av plottet i filmen på et svakt romantisk forhold mellom de to hovedkarakterene Jim og Aurora. Filmen har også flere interessante ideer, men dessverre føles det for det meste overfladisk.

Terningkast tre.