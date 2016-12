Frekk og grov humor

James Franco spiller internettmillionæren Laird Mayhew som har forelsket seg i jenta Stephanie. Når Stephanies familie besøker henne i juleferien må han overbevise faren Ned (Bryan Cranston) om at han er rette person for datteren hans, noe som ikke blir enkelt. Laird og Ned er nemlig produkter av to helt forskjellige tidsaldre og virker i utgangspunktet som rake motsetninger av hverandre.

“Why Him” er en komedie som i stor grad spiller på motsetningene mellom Franco og Cranstons to karakterer Laird og Ned. Der Laird er den hippe og unge internettmillionæren er Ned den respektable familiefaren som vil kun det beste for datteren sin. Å se den ene søke aksept av den andre fungerer som grunnlag for komedien, selv om det ikke er den mest originale historien og er like forutsigbar som man skulle tro.

Karakterene er en av de viktigste elementene i en god komedie og de fleste karakterene i “Why Him” fungerte selv om det var noen problemer. Alle skuespillerne gjør en god nok jobb, men Cranstons mer gammeldagse karakter Ned falmer i forhold til Francos karakter Laird. Det er heller ikke før filmens avslutning at figuren gjennomgår noe slags forandring, men da er det allerede litt for lite litt for sent. Laird spiller mye på overdreven banning og en barnelignende mentalitet, noe som til tider blir litt mye, men jeg må innrømme at det fungerte for det meste. Keegan-Michael Key som den bissare tyske medhjelperen Gustav er også et morsomt tilskudd.

Humoren i en komedie er alltid et viktig element, og ikke minst et veldig subjektivt element. Vitsene og humoren i “Why Him” baserer seg i stor grad på kjønnsorgan, sex og annen type grov humor. Noen ganger blir det bom, og filmen avhenger en god del av ren sjokkverdi, men jeg må innrømme at jeg lo mye av “Why Him”.

Om du er på utkikk etter en original film som ikke vitser med bukkake er du nok på feil sted, men ellers har “Why Him” nok futt til å være en morsom kveld på kino. Plottet er forutsigbart og humoren treffer ikke hele tiden, men likevel fungerer flere av karakterene godt og humoren fikk meg til å le, selv om mye av det er så billig som du får det.

Terningkast 4.