Herfra og til evigheten

Hundre år etter at Ola Setrom stod frem og leste sin første prolog, noe som skal være aller første gang en slik ble fremført på Oppdalsdialekt, ble hans tekster formidlet av 40 musikalske sambygdinger i kulturhuset.

- Dette er like mye en mønstring av oppdalsmusikerne, sa konferansier Inge Lauritzen, før "Dagen vaknar" ble fremført av Karin Rossvold, fele, Sverre Stenløkk, saksofon og Gjert Øhrn på trøorgel/flygel.

Nærmere 300 publikummere i storsalen fikk en kulturopplevelse det kommer til å gå gjetord om i lang tid fremover, da Setroms tekster fikk følge av musikk, komponert av nåtidens musikalske oppdalsambassadører.

Lokale musikere har tonesatt Setroms tekster, og vi fikk en kveld preget av et usedvanlig bredt spekter av musikalske uttrykk. Viser, jazz, køntri, rock, springlek og reinlender; ja det musikalske mangfoldet er imponerende, og det uten at det noen gang gikk ut over kvaliteten.

Blant mange høydepunkt er det fristende å trekke frem "Blåhø", tonesatt og fremført av Gaute Øien. Det var en sterk og intens opplevelse, og opplevelsen ble ikke mindre av at Øien fikk hjelp av Oktetten, etter sigende Oppdals aller første boy-band, under fremføringen.

At Oppdal har mange dyktige sangartister og musikere i sin midte har vi lenge vært klar over. At bøgda i tillegg fostrer så dyktige låtskrivere, som tok utfordringen med å skrive melodi til Setroms tekster så og si på strak arm, er bent ut sagt imponerende.

"På veg mot æva", med melodi av Roger Gunnesmæl, og med mange aktører på scenen samtidig, avsluttet Setromkvelden på aller beste vis, og ble en flott finale av en alle tiders kulturopplevelse.

Å beskrive opplevelsen i kulturhuset denne kvelden i romjula er neimen ikke lett, det er så en er fristet til å låne Terje Nilsens ord fra "Mjelle";

- Du må ha vært der førr å kuinn forstå.

Se bilder fra Setromkvelden i kulturhuset øverst i artikkelen!