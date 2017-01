Kulturpris til Lise Skjåk Bræk

Nå er det klart hvem som får Trondheim kommunes kulturpriser for 2016. Priskomiteen har valgt å gi prisen innenfor det profesjonelle kunst- og kulturområdet til kles- og produktdesigner Lise Skjåk Bræk.

Det er Trondheim kommune som opplyser om dette på sine hjemmesider.

I komiteens begrunnelse heter det blant annet:

Lise Skjåk Bræk er en mangfoldig kulturarbeider som gjennom 50 år har gitt Trondheim og landet for øvrig fargerike opplevelser, primært som kles- og produktdesigner, men også som kunstnerisk konsulent og ekspertkommentator i ulike sammenhenger.

Hun kaller seg ”klesantropolog”, og er opptatt av klær som kommunikasjon, noe hun har utforsket og vist på flere utstillinger. Siden 1985 har hun utformet uniformskolleksjoner for Posten, Vinmonopolet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Televerket, hotell SAS Scandinavia, Britannia hotell og andre bedrifter. Hun har også hatt store separatutstillinger og har stilt ut sine karakteristiske festdrakter flere steder i inn- og utland.

Hun vant også den nordiske konkurransen om ny bispekåpe og stola til preses Helga Byfuglien.

Prisvinneren hadde ansvaret for profildesign og produktvalg under byjubileene i Trondheim, Ålesund, Hamar og Oslo, og hun var engasjert av Norges olympiske komité som designansvarlig for OL i Albertville, Barcelona, og ikke minst på Lillehammer.

Prisvinnerne får en gavesjekk hver på 25 000 kroner og en miniatyr av statuen ”Go ` dagen” laget av billedkunstneren Tone Thiis Schjetne. Prisene blir delt ut under nyttårskonsertene i Olavshallen 7.januar.