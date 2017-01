Nominert til to Spellemannpriser

I dag ble det offentliggjort hvilke artister/band som er nominert til Spellemannprisen 2016.

Astrid S fra Rennebu har akkurat lagt bak seg et bra musikkår, hvor hun blant annet har vært på Europa-turne, hun er den mest spilte norske kvinnelige artisten i Norge i 2016 og hun kjemper også om å bli årets best kledde kvinne i Norge.

Tidligere denne uka ble det også klart at hun er nominert til flere priser i Ut-Awards 2016.

Til Spellemannprisen 2016 er hun nominert i disse kategoriene:

Årets Nykommer & Gramostipend

Årets låt ("Hurts So Good")

I kategorien Årets Nykommer & Gramostipend kjemper hun mot Cezinando, Dagny, Matoma og Ondt Blod.

I kategorien Årets låt skal hun opp mot Alan Walker, Dagny, Freddy Kalas, Julie Bergan, Kristian Kristensen, Kygo feat. Maity Noyes, Marcus og Martinus feat. Madcon, Matoma og Becky Hill og Sonny Alven feat. Emmi.

I denne kategorien skal hun altså opp mot sin samboer og bestevenn, Julie Bergan.

For 44. gang skal Spellemannprisen deles ut den 28. januar. Den ble første gang delt ut i 1973 for plateåret 1972. Totalt 26 priser skal deles ut, inkludert «Årets Spellemann» og hedersprisen der juryen selv velger vinnerne. For første gang deles utdelingen opp i to, og skal foregå på både Sentralen og Sentrum Scene i Oslo.