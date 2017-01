Uinspirert historietime

Selv om det til tider kommer lysglimt innenfor spillefilmer basert på videospill er det lenge igjen til Hollywood mestrer denne sjangeren. “Assassin’s Creed” er nemlig et uinspirert stykke film, et stykke film som setter fokuset der det ikke burde være og som ofte spiller på helt feil strenger. Det er synd når man innser ferdighetsnivået til både skuespillerne og regissøren bak.

Jakten på Edens eple.

Callan Lynch (Michael Fassbender) blir tvunget til å bistå den onde tempelridderorganisasjonen Abstergo til å hjelpe dem med å finne Edens Eple. Grunnen til at akkurat Lynch blir valgt ut er at han er etterfølgeren til en av assassineren Aguilar, som gjemte den mystiske artefakten fra tempelorden under den spanske inkvisisjonen. Uten at det blir forklart noe særlig så kan man nemlig leve forfedrenes minner på ny gjennom en maskin kalt en “Animus”. Så Lynch må finne Edens Eple gjennom sin forfaders minner, slik at tempelordenen kan slavelegge hele menneskeheten og samtidig utslette all vold. Hvordan? Nei det blir vel egentlig aldri helt forklart.

Narrativproblemer til siden. Spillserien “Assassin’s Creed” ble kjent for dens fokus på historien, hvordan spillene lot spilleren leve seg inn i tidsperioder som renessansen og den amerikanske revolusjon. Her leverer dessverre filmadaptasjonen forferdelig lite. For jeg vil påstå at bare rundt tretti prosent av filmen foregår i fortiden under den spanske inkvisisjonen, mens resten av filmen tar for seg nåtiden. Det er synd, men det hjelper lite når historien i begge tidsperiodene er lite gjennomtenkt, spesielt når den til tider akkurat begynner å bli noe fascinerende.

Middelmådig action

I en energisk actionfilm er filmingen og tempoet viktig, og selv om tempoet i filmen for det meste er på et greit nivå, klarer ikke actionscenene å skille seg ut. Hver gang Callan Lynchs forfader Aguilar foretar seg en form for dramatisk handling i fortiden, får vi også se hvordan Callan etterligner handlingen i animusen, som er en slags gigantisk arm han henger i og blir slengt veggimellom. Det er fascinerende de første par gangene det skjer, etter det føles det mer som en middelmådig gimmick som avbryter flyten i filmen. Resten av actionscenene ser for det meste greie ut, selv om klippingen heller ikke er optimal.

Både Michael Fassbender og Marion Cotillard prøver så godt de kan å løfte “Assassin’s Creed” opp fra grøfta, men manuset gir dem ikke hjelpen de trenger. Karakterenes motivasjoner ga sjelden mye mening, og de var samtidig skrevet på en måte som irriterer heller enn å provosere. Historien er også så vag at den nesten går seg vill i seg selv, og spesielt i filmens skuffende avslutning.

Som en langtidsfan av spillserien burde jeg være midt i målgruppen for “Assassin’s Creed”, men når historien og karakterene ikke holder mål, kollapser også store deler av filmen. Vi sitter igjen med en lite minneverdig film som kommer til å gå i inn bøkene som en av de mindre suksessrike videospill-adaptasjonene, selv om den fortsatt inneholder noe underhodningsverdi.

Terningkast 2.