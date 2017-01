NRKs «Sommertoget» til Oppdal

Etter det Opdalingen kjenner til er det nå besluttet at NRKs «Sommertoget» kommer til å stoppe i Oppdal.

Avgjørelsen om hvilke stasjoner som får besøk av toget har tatt lengre tid enn planlagt, blant annet på grunn av sikkerhetsklareringer som må gjøres på europeisk nivå.

Selve "turnélisten" vil ikke være endelig klar og offentlig før til uken, men det skal ikke være noe tvil om at Oppdal får storfint TV-besøk i sommer.

NRK har gjort stor suksess med sine «minutt for minutt»-program. Nå er de i gang med planleggingen av en ny runde med sakte-TV, som tidligere har inneholdt salmeboka, seiling langs kysten, Saltstraumen og nå sist Skibladner på Mjøsa.

Prosjektleder Thomas Hellum uttaler at de til sommeren skal rulle ut minutt for minutt-teamet på norske jernbanelinjer. Planene ble røpet under siste sending av fjorårets Sommeråpent.

På åtte uker skal statskanalen besøke 40 togstasjoner, langs Dovrebanen, Nordlandsbanen, Raumabanen, Rørosbanen, Sørlandsbanen, Østfoldbanen og Bergensbanen.

Kilder i NSB har tidligere uttalt til Opdalingen at sommertoget kommer til Oppdal stasjon.