En av disse blir årets ildsjel 2016

Nyttårskonserten med Oppdal musikkforening og Oppdal juniorkrops nærmer seg med stormskritt og går av stabelen neste søndag.

- Som vi har nevnt tidligere, vil årets ildsjelpris bli utdelt denne kvelden. På oppfordring av juryen gikk lokalavisene ut med en etterlysning av kandidater til prisen. Oppdals befolkning har engasjert seg godt i denne saken og en rekke gode kandidater er foreslått, sier Jon Aalbu i Oppdal juniorkrops.

Det er Jon Aalbu som har sendt oversikten over nominerte til avisen.

Vinneren vil bli annonsert under nyttårskonserten. Øverst i artikkelen kan du se bilder av de nominerte.

Disse har mottatt Ildsjelprisen tidligere

Ståle Flotten (2015)

Oddbjørn Klett (2014)

Margot Pawlik (2013)

Arnt Erik Gorset (2012)

Inger Eithun og Eldbjørg Mesloe (2011)

Odd Magne Mellemseter (2010)

Kari Lunde Riise (209)

Ingvald Haugan (2008)

Forslag til ildsjelprisen for 2016

Siw Fagerhaug, Line Aukrust, Tove Havdal og Vigdis Westman.

En gjeng som år etter år står i spissen for et flott og stemningsfullt julemarked på Fagerhaug. De må kalles ildsjeler. De byr på seg selv og bruker masse av sin tid på dette. De har lyktes med å skape et unikt miljø rundt julemarkedet. Med sitt engasjement har de skapt et godt samhold på Fagerhaug. De representer grendahuset Skogtun, som er en viktig brikke i lokalsamfunnet på Fagerhaug. Det å drive et hus uten offentlig støtte er ingen lett oppgave.

Kjell Arve Husby

For sitt mangeårig arbeid med friidrett. Var det ikke for han var det ikke mye friidrett i bygda.

Far og sønner Arnt, Ivar og Helge Vasli.

Skal det gjøres noe på Dalslia Skiheis - de stiller opp - ofte alle tre. Skal det gjøres noe på skiløyper Lønset Idrettslag - de stiller opp - gjerne alle tre. Tråkking og løypelegging av skiløyper Storlidalen - de stiller opp. Bårdgardsparken ski- og jibbeanlegg. Dugnadsarbeid ifm turløyper Trondhjems Turistforening. Og generelt voldsomt positivt innstilling til arbeid som gagner fellesskapet. Og tenke seg til - tre positive fra en og samme hustand, det burde verdsettes med en pris

Inge Enes

Han har omtrent bodd på Opdal Jæger og Fiskerlag sitt anlegg, og det blir fryktelig vanskelig å dekke opp den jobben han har gjort i mange mange år. Nå skal han gi seg borte på skytterbanen, og det hadde vært så vel fortjent!

John Torve

Fra Lønset/Storlidalen bør nomineres for sin iherdighet, gode humør og sin aldri nei-holdning til å få til samhold og dugnader og team spirit på Lønset. Han er en primus motor i lokal miljøet og yter det lille ekstra. Han har i det siste også engasjert seg i kommunepolitikken for Senterpartiet. Han har i tillegg klart å få grunneierne til å enes om og få skispor fra Lønset og utover hele Storlidalen. Et mesterstykke og pågangsmot uten sidestykke.

Magne Olav Svisdal

Han har gjort mye for denne bygda i årevis. Mye dugnadstimer i både Oppdal Gammelteknisk Forening og for bygda generelt. Har vært med å bidratt mye av sin tid med arrangement i form av festivaler og slikt. Det er aldri vaskelig og spørre Magne Olav om hjelp, for det er bestandig hjelp å få. Og i tilegg av sin filosofiske hjerne der han løser problemer mange setter seg fast i. En kar med pågangsmot og vilje for å hjelpe til i bygda. Ikke er han bare aktiv i Oppdal Gammelteknisk Forening bare, men også en aktiv korrepresentant i Oppdal Mannskor.

Sverre Lund

Han startet opp Oppdal Mannskor, og også det som nå heter oktetten. Startet som kvintett, så sekstett, og nå oktett. Han var også en av pådriverne i håndballgruppa til Oppdal IL.

Inger Helen Olsen

For den innsatsen hun gjør med de utviklingshemmede på Oppdal. Hun jobber i bolig, men har i høst startet opp med teatergruppa «Happy Teater» og har med dette gitt ei gruppe som havner utenfor de fleste fritidstilbud en meningsfullt fritidsaktvitet. Mye av dette gjøres på frivillig basis, og tirsdagskveldene dette foregår har etter hvert blitt ukens høydepunkt for mange. Det øves, de har swingkurs, kosekvelder osv. På nyåret er planen at denne gruppa skal sette opp teateret, så dette er stor stas både for de i denne gruppa og pårørende rundt.

Ola Arne og Aud Ingrid Aune

For mangeårige engasjement i Oppdalsbygda og spesielt i hjemmeområdene i Drivdalen. Alltid engasjerte og alltid like positive. Frivillighet er et kjennemerke for disse to.

Børge Dahle

Dette for hans innsats for demokratiet. Ved hans respektfulle måte å ta del i samfunnsdebatten er han et lysende forbilde på det gode ved ytringsfrihet. Du kan være enig eller uenig med ham men han fører debatten som mange kunne lære av. Ellers gjør han et fantastisk arbeid med Håggåsetra og har han klart å inkludere innvandrere i friluftsåret.

Arne Inge Holen

For sine åpne og informative kurs til servicenæringa om demens. Hans innsats står det stor respekt av! Tøft gjort av han å stå fram med demensen og flott av han å videreformidle det. Arne Inge Holen for sitt arbeid for å får mer åpenhet rundt demenssykdommen. Han gjør en fantastisk jobb som krever mye av han og nok også tapper han for krefter. Har vært på flere kurs om demens og opplevd han «live», og må si jeg er mektig imponert! Dessuten er han til stor glede for barna han jobber med på Tågvollan barnehage, og alle han møter på sin vei!

Ola O. Vindal

En lokal kjempe innen dugnad og frivillighet. En gjenganger på praktiske dugnadsprosjekter og i styre for prosjekter, lag og organisasjoner. Ola stiller alltid opp og tar ansvar der det er mulig. En nøkkelperson i utviklingen og «drift» av Lønset gjennom snart to generasjoner.

Jenny Kristin Heggvold

Er en god kandidat til årets ildsjelpris. Har vært pådriver til ny tidtagerbu i lysløypa og kunstgressbane oppi Drivdala. En mester til å få igang ting, go greie på tilskuddsordninger o.s.v. En god ambassadør som vise at det går å få til ting utafor sentrum også.

Sverre Stenløkk

Innen kulturskole og korps for barn og unge, synes jeg burde premieres for sin supre jobb han gjør!