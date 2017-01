Det finnes kjerringråd mot nesten alt

Miriam Wicklund har samlet tusenvis av kjerringråd mot hundrevis av helseplager. Selv svelger hun 20 hele pepperkorn dersom hun føler en forkjølelse er på vei.

– Kjerringråd virker, det er jeg ikke det minste i tvil om. Men alle rådene fungerer ikke for alle. Du må selv teste og finne ut hvilke som hjelper deg best, fastslår Miriam Wicklund, som er aktuell med boka «De aller beste kjerringrådene».

Det er hennes 11. bok om temaet. Hennes interesse for kjerringråd startet på begynnelsen av 1980-tallet, da hun jobbet i NRK som programleder for «Nitimen». Etter hvert fikk hun sin egen programpost, enkelt og greit kalt «Kjerringråd».

– Jeg har samlet kjerringråd i mer enn 30 år. I den nye boka har jeg med de aller beste. Hvis jeg ikke tar mye feil, er det 2199 råd mot 303 plager, forteller Wicklund.

Pepper, eddik, tomat

Forkjølelse er en typisk vinterplage Miriam Wicklund holder i sjakk ved hjelp av noe de fleste har hjemme. Hun svelger 20 hele pepperkorn, uten å tygge dem, sammen med litt vann.

– Du må ikke spørre meg hvorfor det funker. Jeg vet bare at det gjør det på meg, så lenge jeg tar dem tidlig nok. Har forkjølelsen tatt tak, er det for sent. Det høres kanskje fryktelig ut med 20 pepperkorn, men det svir ikke i det hele tatt. Det er heller ikke farlig, men jeg anbefaler det ikke dersom man har magesår. Den eneste bivirkningen jeg har hørt om mot dette rådet, er litt treg mage, sier Wicklund, som for øvrig aldri har vært så veldig glad i pepper.

Har hun hikke, fukter hun en sukkerbit med litt eddik, vel å merke bare 5 eller 7 prosent eddik. Hikken forsvinner ved å suge på den søte «eddiksukkerbiten», ifølge 67-åringen.

– Det er også utrolig mye annet som kan kureres med ting man har hjemme. Litt malt pepper stopper blodet fra å renne fra småsår, blodet koagulerer med det samme. Ketsjup virker mot solbrenthet, det samme gjør tomatskiver. Sitronsaft i kaffe hjelper mot hodepine. Grønnsåpe virker mot mye forskjellig, som sår, tette melkeganger, leddsmerter, endetarmsplager og kløende insektstikk, sier hun.

Likeledes har mange andre hverdagslige varer – som sukker, salt, kanel, egg, hvitløk, ingefær, olivenolje, potet, potetmel, yoghurt og øl – kurerende effekter på sine måter, mener kjerringrådeksperten.

Leter etter groblader

Wicklund tror ordet «kjerringråd» kommer av at det var kvinnene rundt om på gårdene som fikk i oppdrag å løse barnas – og andre folks – plager. Mange av kjerringrådene har trolig overlevd i hundrevis av år, kanskje tusenvis av år. Og nye råd har kommet til på grunn av tilfeldigheter eller eksperimentering, eller fordi et godt råd har blitt spredt fra kjerring til kjerring og fra bygd til bygd.

– I mangel på legevitenskap og medisiner prøvde folk å kurere seg selv og andre med ting de fant i naturen eller hadde for hånden. En rekke naturmidler som ble brukt i gamle dager, inngår i dag i ulike medisiner. Mange urter og planter har utvilsomt god effekt. Selv samler jeg groblader om våren, fryser dem ned og tar dem fram når det trengs. Groblader kan brukes mot for eksempel myggstikk, utslett, sår og kviser, mens te av groblader er godt mot bronkitt og magetrøbbel, sier Wicklund.

Hun henter også andre virkningsfulle planter direkte fra naturen, blant annet hagtornblomster, brennesle og prikkperikum (johannesurt). Et oljeuttrekk av sistnevnte blir et fantastisk middel mot lettere brannsår, hevder hun.

Men hun understreker at man må vite hvilke planter man plukker og være nøye med å følge advarsler. Flere urter kan nemlig reagere med legemidler, og noen urter bør ikke inntas av gravide.

– Man må selv ta ansvar for å bruke kjerringrådene riktig og med forsiktighet, og rådene er ikke ment som erstatning for legebesøk eller medisiner. Men jeg sikker på at mange kan bli overrasket over hvor godt mange av kjerringrådene virker, fastslår hun.

Ti av Wicklunds kjerringråd

1. Forkjølelse: Svelg 20 hele pepperkorn sammen med litt vann når du kjenner at du er i ferd med å bli forkjølt.

2. Hodepine: Press saften fra én sitron og tilsett en kopp med varme kaffe. Drikk og legg deg nedpå i ca. 25 minutter. Det virker nesten like bra å svelge ned en miks bestående av én spiseskje pulverkaffe oppløst i sitron.

3. Sår: Vask og rens såret før du legger på groblad med bladets overside mot såret. Husk å bruke ferske blader, som er vasket før bruk.

4. Kviser: Knus vaskede groblader og legg på kvisene med gasbind eller plaster over. Er du heldig, merker du bedring etter bare noen timer. Kokt løk på kvisene kan også ha en god virkning, og det samme gjelder potetmel.

5. Solbrenthet: Kan lindres ved at man legger knust tomat på den såre huden en halvtimes tid. Ketsjup skal også funke, og det samme gjør Aloe vera.

6. Hikke: Ha litt eddik (5 eller 7 prosent) på en sukkerbit. Hikken forsvinner når sukkerbiten er sugd opp.

7. Reisesyke: Sett en plasterlapp over navlen.

8. Kløe: Mal opp vassarve og ha i badevannet.

9. Vepsestikk: Legg en skive slangeagurk på stikket. Grønnsåpe og groblader er blant andre midler som også skal hjelpe.

10. Trøske: Denne soppinfeksjon, som ofte oppstår som hvitt belegg i munnen hos spedbarn, kan kureres med tyttebærsaft. Før i tiden var det vanlig å smøre tungen med barnets egen urin for å bli kvitt plagene, og noen mener det funker ennå.

Myndighetenes råd

Helsedirektoratet opplyser at de på generell basis verken fraråder eller oppmuntrer til bruk av kjerringråd.

Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, understreker at råd om helse bør gis av kvalifisert helsepersonell ut fra en vurdering av hva som anses faglig forsvarlig i hvert enkelt tilfelle.

Kilde: «De aller beste kjerringrådene» av Miriam Wicklund, Kagge Forlag.

