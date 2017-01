Lover et variert program

Neste søndag er det klart for årets tradisjonelle nyttårskonsert, der begge korpsene denne gang har slått seg sammen for å kunne by på en ekstra fargesprakende forestilling. I følge korpsene vil konserten kanskje bli enda mer variert enn noen gang i de ni årene det har vært arrangert nyttårskonsert i Oppdal kulturhus.

Det vil bli alt fra heftig rock´n roll til klassisk musikk, storbandinspirerte toner og norske folketoner. I år har korpsene også med seg en utenbygds sangsolist, med lokal tilknytning.

- Vi vil på denne måten vise bredden i korpsene, og at korps er noe langt mer enn marsjer på 17.mai, samt at det er en hobby man kan ha fra man er 7-8 år til man passerer pensjonistalderen. Et par marsjer blir det likevel på nyttårskonserten, men ikke de som man vanligvis hører på 17. mai, forteller Tone Norbeck, avdelingsleder for kulturskolen og dirigent for Oppdal Juniorkorps i en pressemelding.

Hemmelig gjestedirigent

Radetzkymarsjen hører naturlig med på en nyttårskonsert i Oppdal, slik som i resten av verden. Denne marsjen, som ble skrevet av Johann Strauss i Wien i 1848, skal bli dirigert av en hemmelig gjestedirigent.

Tidligere har både prest, kjøpmann, politi og rektor fått æren av å dirigere Radetzkymarsjen på nyttårskonserten i kulturhuset. Hvem som er årets gjestedirigent blir ikke avslørt før under konserten.

I tillegg er jo Champagne-galoppen selvskreven på en nyttårskonsert. Stykket er enda eldre enn Radetzkymarsen, og ble skrevet av dirigenten i tivoliorkesteret i København til tivoliets toårsdag i 1848.

Variert program

Korpsene kan fortelle at programmet blir ekstra variert denne gang.

Den andre marsjen som blir spilt i tillegg til Radetzkymarsjen er heller ingen vanlig 17. mai marsj, og har i alle fall historisk sus over seg.

Den russiske marsjen «Farvel til en Slavisk kvinne» av Vasiliev Akapin ble skrevet i 1912 til ære for de slaviske kvinnene som støttet sine menn i den første Balkan-krigen. Melodien var også populær både under 1. og 2. verdenskrig, og den ble spilt på perrongen i Moskva da soldatene ble sendt ut til fronten.

Det blir enda mer russisk musikk, når storkorpset fremfører deler av det mektige verket «Bilder fra en utstilling» komponert av Modest Moussorgsky i 1874, i et arrangement basert på orkesterversjonen til Maurice Ravel. Dette verket; «Bilder fra en utstilling», og her får vi se bilder på storskjerm som er laget av elever ved Visuelle Kunstfag ved kulturskolen i Oppdal.

Korpsene vil også spille film-musikk, og musikk fra en av verdens mest fremførte musikaler; «The Phantom of the Opera».

Det korpsmedlemmene kanskje gleder seg ekstra mye til er «Gabriella´s Sång». Korpset skal akkompagnere sangsolist Natalie Lervåg i denne vakre og kjente sangen fra den svenske suksessfilmen «Så som i himmelen».

- Vi vil også få høre Natalie Lervåg synge alene med eget pianoakkompagnement. Natalie Lervåg kommer fra Eidsnes utenfor Ålesund, og hun har gitt ut flere egne låter som ligger på blant annet Spotify, sier Norbeck.

Tre dirigenter

Korpsene har ligget i hardtrening til nyttårskonserten i hele høst, og har nå et stort og variert program på plass.

Fra juniorkorpset stiller dirigentene Tone Norbeck og Torleiv Skjøtskift, mens Bjørn Andreassen har gjort comeback som dirigent for musikkforeninga. Andreassen har tidligere vært dirigent for Oppdal musikkforening ett år på slutten av 70-tallet, og var musikalsk ansvarlig for juniorkorpset i en 16-årsperiode fra 1978 til 1994.

Programmet er lagt opp slik at korpsene har noen fellesnummer, mens medlemmene i musikkforeninga er med som støttespillere for juniorkorpset.

På samme måte har musikkforeninga fått med seg de mest rutinerte musikerne i juniorkorpset til å støtte opp i sine nummer.

- På denne måten har vi hevet hele nivået på begge korpsene og fått mer «trøkk», sier Norbeck.

De forteller også at det ikke har vært uvanlig med sangsolister på korpsenes konserter. Blant flere er både Halvdan Sivertsen, Tore Johansen, Iselin Alme og Arja Saijonmaa tidligere blitt akkompagnert av korpsene, i tillegg til flere lokale sangartister.

Kulturpris og ildsjelpris

Tradisjonen tro er nyttårskonserten også arena for de riktig store anledningene i Oppdal.

Utdeling av Ildsjelprisen og Oppdal kommunes kulturpris vil skje under konserten.

Korpsene håper på stor oppslutning på nyttårskonserten, som er en fin anledning til å feire inngangen til det nye året, og samtidig hedre ildsjeler og kulturpersoner i det året som har gått.