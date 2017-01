Telefon til Gjevilvassdalen.

Hver uke tar vi et lite dypdykk i Opdalingens over 80 år gamle og svært omfattende arkiv. Her har vi plukket fram noen notiser som viser litt om hva som var gangbart lesestoff den gang da. Bli med oss tilbake til fortiden; god lesefornøyelse!

Tirsdag 9.1.1979

Er julebukkenes tid forbi?

Tre julebukker banket på døra her en kveld, det er lenge siden sist vi fikk slikt besøk. Flere år faktisk – tyder det på at dette er en skikk som holder på å forsvinne? Skikken er i alle fall ikke mer glemt enn at vi vet at vi bør spandere litt fra kakebokser og konfektesker, men det er bare koselig det!

Vi ønsket julebukkene velkommen, litt plass er det igjen for barnslig glede og vår innlevelsesevne er ikke helt oppbrukt. Kan vi kalle julebukkskikken en gledesspreder? Før var det i alle fall det, gamle og unge moret hverandre på denne ekte måten, og hovedsaken var ikke hva man fikk, men mer den gleden, nysgjerrigheten og spenningen man fikk sammen.

De tre unge julebukkene vi fikk besøk av hadde for det meste gode erfaringer. Noen steder sa folk nei takk til slikt besøk, men stort sett var folk med på spøken, og helt tomhendt var de nok heller ikke da runden var unnagjort. Vi gledet oss i alle fall over dette glade besøket!

Torsdag 16.1.1969

40 minusgrader på Festa

Natt til mandag ble det målt minus 40 grader ved Festa kraftstasjon i Oppdal. Ellers var det varierende temperaturer rundt om i bygda. Da temperaturen begynte å stige, tok sønnavinden over og det ble ikke mindre hustre da.

Torsdag 12.1.1939

Mye bøker

blir det kjøpt i år og. Men bokhandel, så en kan slippe å klatre bort mye penger til porto, det er det visst vanskelig å få. Andre bygder kan få både 2 og 3 bokhandler, men Opdal får greie seg foruten.

Mandag 10.1.1938

Opdal er en lesende bygd

Det er sikkert ikke mange bygder som kjøper så mange bøker som Opdal.

Det som kjøpes privat, er det umulig å ha noen oversikt over, men det er sikkert for ganske store beløp til på bygdene å være.

Derimot er det lettere å få greie på hvad leseringene kjøper. En kan bli forundret over hvor meget lesestoff som går til disse. Som et eksempel kan nevnes at det bare i en av bygdens 13 skolekretser (Vollan) er innkjøpt ikke mindre enn 42 bøker bare til leseringene.

Når en så tar med det som kjøpes privat så kommer en sikkert til et ganske stort antall, bare for denne ene krets vedkommende.

Fredag 13.1.1950

En ny revtype i våre skoger

Den kjente jeger Lars Bruset, Sunndalsøra, fanget for en tid siden i saks en villrev som bar sikre tegn på å være en kryssing av sølvrev og rødrev. I årenes løp er det mange sølv, blå- og platinarever som er rømt fra sine fangenskap i bur og det er da ikke mere enn rimelig at de har slått seg sammen med sine frender, rødrevene, i de store norske skoger. Det er ikke sikkert en er så nøye på «rase og hudfarge» i dyreverdenen, som vi mennesker.

Torsdag 16.1.1969

Planeten Jorden kjemper desperat mot sult og ufred

I Biafra dør 400 barn av sult hver time. Hungersnøden er fortsatt katastrofal i følge pålitelige meldinger. De kirkelige hjelpeorganisasjoner har hittil kunnet hjelpe mellom en halv og en million mennesker med ett måltid pr. dag, men nå er pengene oppbrukt. Legene i de områder som ennå ikke er erobret, regnet med at dødeligheten blant de voksne ved slutten av 1968 ville være oppe i 25 000 pr. dag…

Fredag 10.1.1936

Opdal turisthotell

Nyttårsaften var det stor fest på Opdal turisthotell. Englenderne spillet noen scetscher på norsk – symboliserer det gamle og det nye år. I salongen servertes forfriskninger og da klokken slo 12 ønsket man hverandre godt år, musikken spilte de forskjellige nasjoners nasjonalsang. Festen fortsatte i den beste stemning til langt ut i de små timer.

Mandag 12.1.1998

Endelig er Ludvig på plass

Alt i 1974 bygde han en kontorfløy i sin privatbolig. Men det er først nå doktor Ludvig Killingberg tar den i bruk.

– Og det er på høy tid at jeg begynner å bruke kontoret. Før det vokser alt for mye mose på en, humrer Ludvig. Rett etter nyttår åpnet han Sentrum legesenter, i kontorfløyen på sin villa i Høgmovegen.

Og han er ikke så rent lite stolt av tilbudet han nå kan gi sine pasienter.

- Jeg har fått koblet datautstyret opp til nettet på helsesenteret, jeg har fått et fullverdig laboratorium, og kontorfløyen er utvidet med ett kontor.

Dessuten er uteområdet asfaltert. Og jeg har fått en handikapvennlig inngang, slår doktor Killingberg fornøyd fast.

Fredag 13.1.1950

Telefon til Gjevilvassdalen.

I det siste har det vært arbeidt med telefon til Gjevilvasshytta. Telefonen ble straks før jul lagt til Hornet og Stølen, og arbeidet vil bli fortsatt så det er håp om at Gjevilvasshytta vil få forbindelse med bygda til påske.

Torsdag 12.1.1939

Det var sant.

Adresseavisen vet å fortelle at det er mere snø på Hitra enn her i Opdal. Det kan ikke være stort mindre enn det nu er her i Opdal.

Fredag 14.1.2000

Kan ikke stole på Hovden

Formannen i OIL alpingruppa, Arvid Langseth og Tore Skaslien fra skigymnaset er fortvilet over det gamle T-kroktrekket som er i elendig forfatning og på ingen måte til å stole på i vind.

Da må også stolheisen stenge, og dermed stanser et arrangement som ellers kunne vært greit avviklet.

Sist gang dette problemet dukket opp var lørdag. Da sporet T-kroktrekket av og stolheisen måtte stenge på grunn av for sterk vind.

Dermed klarte arrangørene med nød og neppe å avvikle dameklassen i FIS-rennet ved at de aktive ble fraktet opp med tråkkemaskin.

Herrene fikk ikke kjørt sitt renn. Etter dette valgte arrangørene å flytte søndagens renn til Stølen.

Torsdag 12.1.1939

Ingrid Svarthaugsæter

som nu er 98 år gammel er fremdeles frisk og rask.

Hun går i trappene og spinner selv det garnet hun bruker til bundingen sin.

Folk blir rent forbauset når de ser kor frisk og rask hun ennu er.