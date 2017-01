Egenkomponert låt om å vinne MGPjr nådde ikke helt opp

Astrid Smeplass fra Rennebu ble et kjent navn etter at hun deltok på Idol i 2013, som resulterte i en 5. plass i sangkonkurransen. Siden da har det bare gått en vei for rennbyggen, som kan se tilbake på mange høydepunkter så langt i sin karriere.

Nettstedet 730.no la søndag ut en sak som viser auditionsnutten til den gang ni år gamle Astrid og ti år gamle Celine, som synger den egenkomponerte låta "Ønskedrøm". Jentene meldte seg på MGPjr sammen og kalte seg for AC: The Blue Snoopies.

Det er Astrid selv som har postet videoen på Youtube for noen år tilbake.

Jentene ble ikke valgt ut til å være med i konkurransen, men Celine deltok på MGPjr i 2007 med låta "Bæstevenna", som handler om Astrid Smeplass, som hun stakk av med seieren med.

Celine gikk også til topps i den nordiske finalen i MGPjr.

