Flåklypa til teaterscenen

70 kulturhus over hele landet får besøk når Solan, Ludvig, Reodor Felgen og de andre kjente figurene fra Flåklypa setter seg i Riksteatrets turnébuss. På fredag kommer de til Oppdal.

Med forestillingen Heia Flåklypa! Solan, Ludvig og den store melkespannkastekonkurransen, blir det endelig teater av Solan, Ludvig og Reodor Felgens verden.

Forestillingen blir produsert av Riksteatret i samarbeid med Nationaltheatret, og etter turneen med Riksteatret skal forestillingen vises på Nationaltheatret.

Den tradisjonelle melkespannkastekonkurransen nærmer seg, og alle i Flåklypa er sikre på at deres representant Emanuel Desperados går av med seieren. Men det går skumle rykter om at en sterk konkurrent fra Oslo nærmer seg bygda. Samtidig står det gode gamle meieriet i fare for å bli solgt til storkapitalen.

Desperados får dessuten tilbud om å kaste for konkurrenten. Her er det noen som ikke har rent mel i posen. Hvem står bak? Hvordan har de tenkt å røve til seg seieren? Og hva i all verden skal Solan og Ludvig gjøre for å forhindre katastrofen?

– Med en herlig historie og mye sang og musikk, skal Kjell Aukrusts kjente og kjære skikkelser få liv på scenen. Aukrust har fanget den norske folkesjelen, sies det, og nå skal Riksteatret fange det norske folk, sier teatersjef Tom Remlov, og legger til at karakterene vil hilse på store og små publikummere etter hver forestilling.

Medvirkende i forestillingen er Simon Andersen, Nils Johnson, Ingolf Karinen, Daniel Karlsson, Peter Brandt Kippersund, Kikki Stormo og Frank Ole Sætrang.