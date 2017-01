Fagansvarlig for kultur i Oppdal kommune, Anne Kristin Loeng, forteller til Opdalingen at det er Terje Tysland som får årets kulturpris fra Oppdal kommune.

– Hovedbegrunnelsen er hans kunstneriske virksomhet, og spesielt med tanke på hyllesten til Oppdal gjennom sangen «Bøgda mi». Han promoterer Oppdal gjennom å avslutte alle sine konserter med den låten, sier Loeng.

– Stas å gi ham prisen

En enstemmig komité syntes at Tysland fortjente prisen. I komiteen satt Loeng, oppdalsordfører Kirsti Welander og leder i driftsutvalget Eli Dahle.

– Vi synes det er stas å gi ham prisen. Tysland har valgt å bosette seg i Oppdal og har bodd her i over 30 år. Han betyr mye for bygda, forteller hun.

– Kunne prisen gått til andre som er enda mer lokal enn Tysland?

–Vi pleier ikke begrunne hvorfor andre ikke fikk prisen. Det var mange andre alternativ, men etter å ha gått gjennom alle forslagene falt vi til slutt på Tysland, sier den fagansvarlige.

Tysland er i Thailand

Loeng har selv informert Tysland om at han får årets kulturpris.

– Han syntes det var kjempestas å høre at Oppdal kommune setter pris på det han gjør for bygda, sier hun.

Det er ikke første gang artisten mottar heder og ære i Oppdal. I 2011 ble Tysland utnevnt til årets Oppdalsambassadør. Hver sommer arrangerer artisten konserten «Hjemme te'n Terje» på tunet hans i Oppdal.

Kulturprisen blir delt ut under søndagens Nyttårskonsert i Oppdal kulturhus. Prisvinneren er selv i Thailand og vil ikke være til stede under utdelingen.

– Vi har derfor et alternativt opplegg, men det er en overraskelse på tilstelningen, forteller Loeng.

Hvem som får årets Ildsjelpris blir ikke offentliggjort før under Nyttårskonserten.