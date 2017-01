Fengende for store og små

Fredag kveld var Riksteateret på besøk med forestillingen "Heia Flåklypa! Solan, Ludvig og den store melkespannkastekonkurransen".

Under den 75 minutter lange forestillingen, ble det både trampeklapp og allsang og en spennende slutt på hvordan melkespannkastekonkurransen endte.

Etter forestillingen fikk publikum sjansen til å møte to av hovedkarakterene fra Flåklypa, nemlig selveste Solan og Ludvig. De stilte opp på bilder og delte ut klemmer til alle som ville ha. Her var det mange barn som tok plass mellom karakterene og fikk foreviget møtet med et bilde.

Trym Tronsgård (9), Ylva Tronsgård (7), Mathilde Brattbakk (8) og Anders Brattbakk (7) synes forestillingen var kjempebra.

- Det var veldig morsomt at det var veldig likt slik det er i filmene, forteller de til Opdalingen.

Trym forteller at han har sett alle filmene i Flåklypa-serien, men at favorittfilmen er "Solan og Ludvig - herfra til Flåklypa".

Se bildeserie øverst i artikkelen!