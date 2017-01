Storstilt start på det nye året

Søndag kveld gikk den niende utgaven av Nyttårskonserten av stabelen. Kvelden ble innledet med den tradisjonelle Champagne-Galoppen. Deretter fikk publikum servert et varierende program, med musikk fra både kjente musikaler, marsjer og folketoner.

I tillegg ble kommunens kulturpris og Ildsjelprisen delt ut under konserten. Og publikum og korpsene fikk endelig vite hvem som skulle dirigere Radetsky March.

Ildsjelprisen

Oppdal juniorkorps og Oppdal musikkforenings hyllest til frivilligheten, Ildsjelprisen

- En ildsjel er en person som har gjort mye for fellesskapet og en ekstraordinær innsats for sitt lag eller forening. Bruker mye av fritiden sin, og er et kvardagsmenneske. Navnet ildsjel tilsier noen som gjør noe ekstraordinært for andre. Årets ildsjel er intet unntak, og med stor gjennomføringskraft, kreative ideer, løfter de lokalsamfunnet og sveiser sammen kretsen. De byr på seg selv og bruker mye av sin tid på å få arrangementet på beina, står det i juryens begrunnelse.

Ildsjelprisen for 2016 gikk til damene bak Hjertelig jul på Fagerhaug, Line Bretten Aukrust, Vigdis Westman, Siv Anita Fagerhaug og Tove Havdal.

- Det er litt av en ramme å skulle motta en sånn pris. Jeg er veldig imponert over det som har blitt vist her på scenen, og vi er ikke halvveis i programmet enda, fortalte Tove Havdal da de mottok prisen søndag kveld.

Damene forteller at dette er en pris de deler med hele Fagerhaug.

- Vi var vel litt sjokkert over å skulle motta denne prisen. Vi var litt forberedt til ikveld, men ikke før det. Men det var kjempeartig å motta prisen. Man blir veldig stolt, forteller de til Opdalingen etter konsertslutt.

De 5000 kronene de mottok for prisen skal gå til Skogtun grendahus.

- Dette er midler som kommer godt med, sier de.

Gav pengeprisen til juniorkorpset

Oppdal kommune har vært år siden 1998 delt ut en kulturpris. Prisen har tidligere blitt gitt til enkeltpersoner og foreninger innenfor et bredt spekter av kulturutøvelse.

- Det er meg en stor glede å kunne gi denne prisen til Terje Tysland. Han har bodd her i Oppdal de siste 30 årene og vi er veldig stolte over å ha han som innbygger her i kommunen. Han er en god ambassadør for bygda, og hans kjærlighet for bygda kommer tydelig fram i låten "Bøgda mi", fortalte ordfører Kirsti Werlander, som delte ut prisen i kveld.

Det var Terje Tysland som under Nyttårskonserten mottok kommunens kulturpris. Hovedpersonen selv hadde ikke anledning til å være til stede, så det var døtrene Mone Sagmo Tysland og Pia Sagmo Tysland som tok i mot prisen på vegne av sin far.

Men Tysland hadde spilt inn en video som ble vist under konserten, hvor han forteller hvorfor Oppdal ble bøgda hans.

- Det er en veldig stor ære å kunne motta en sånn pris. Når det kommer fra nærmiljøet gjør det dobbelt så godt. Så uansett hvor jeg havner og hvor jeg er, så er Oppdal i hjertet mitt, sa han i videoen..

Publikum fikk også et gjenhør med låta "Bøgda mi" og etter at han hadde spilt ferdig, overrasket han alle i salen.

- Pengene for prisen ønsker jeg å gi til Oppdal juniorkorps. Det er der framtida ligger, og de gjør en helt fantastisk jobb. De er utrolig viktig for å kunne ha et musikkliv i bygda, sier Tysland.

Uttalselsen ble mottatt med trampeklapp av publikum, og hos enkelte i korpset dukket det også fram noen gledestårer.

Tre blad Norbeck på scenen

Kveldens konsert ble avsluttet med den tradisjonelle Radetsky March, og det var knyttet stor spenning til hvem som skulle være gjestedirigent på denne.

Bjørn Størvold forklarte at det var kun to personer som viste hvem som skulle til pers, en i korpset og gjestedirigenten selv. Han leste opp et brev med stikkord som fortalte oss litt med hvilken person som skulle til pers.

Årets gjestedirektør er Liv Teiseth Norbeck. Mens hun dirigerte satt både datter Tone Norbeck og barnebarnet Ingeborg i korpset.

- Det var veldig morsomt å få lov til å være gjestedirigent. Jeg har blitt spurt en gang tidligere, men da kræsjet det med en ferie. Jeg takket ja med en gang da jeg ble spurt, sier hun.

Hun har vist om dette siden før jul, og har klart å holde det hemmelig siden da.