"Skam"-navn mest populære

TV-suksessen «Skam» kan se ut til å ha påvirket nordmenns navnevalg. Nora og William lå på topp i 2016, ifølge SSBs statistikk.

William var det mest populære guttenavnet også i 2015, mens Nora har skjøvet Emma ned fra toppen, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Riktignok skrives navnet til rollefiguren spilt av Josefine Pettersen i «Skam» Noora, som er en finsk versjon. Den skrivemåten ble bare gitt til seks jenter i 2016. I tillegg fikk 545 jenter navnene Nora og Norah. Navnet har ligget inne på topp ti siden år 2000, og det økte fra 1,5 prosent i 2015 til 1,89 prosent i 2016.

Uvanlig hopp

– Det er ganske uvanlig at toppnavn gjør slike hopp. Vi må tilbake til Emma i 2003 for å finne noe lignende, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken.

Men om den dramatiske økningen faktisk har noe med NRK-serien å gjøre, er likevel vanskelig å fastslå, forklarer han. Hoppet for William er ikke like stort: Fra 1,49 prosent i 2015 til 1,61 prosent i 2016.

– William var det absolutte toppnavnet i 2015, og den oppmerksomheten «årets navn» får, pleier å dempe iveren litt, sier Ouren.

Muhammed på topp i Oslo

Mohammed i ulike skrivemåter topper som tidligere i Oslo.

Ellers viser statistikken at Noah er på førsteplass i Hedmark, Mikkel på førsteplass i Telemark, Matheo tar førsteplassen i Nordland. Videre finner vi Henrik på topp i Rogaland. Kasper og Aksel deler toppen i Sør-Trøndelag.

På jentesiden er Tiril først i Oppland og Aust-Agder, i det siste fylket sammen med Thea. Anna topper i Sogn og Fjordane, mens Anne topper i Finnmark. Leah er på førsteplass i Troms og andreplass i Vestfold. Nest øverst finner vi også Tuva i Sogn og Fjordane, Ida i Sør-Trøndelag, Linnea i Nord-Trøndelag og Jenny i Nordland.

Sofie og Alexander

For første gang på svært lenge er ikke Marie mest brukte annet fornavn. 488 jenter hadde Sofie eller Sophie som annet fornavn, mot 475 med Marie. Den mest brukte kombinasjonen var Emma Sofie.

På guttesiden var det som vanlig Alexander og Aleksander som lå på topp med 254. Så fulgte André med 246. Mest brukte kombinasjon var Lucas André.