"Snødronningen" er basert på eventyret av H.C. Andersen og handler om den lille jenta Gerda som drar ut i verden for å finne igjen søstera si som er bortført av den onde snødronningen. Dronningen har bestilt et speil, som blir knust av smådjevlene. Dronningens små Snøfnugg får så i oppgave å spre ondskapen ut i verden via støv fra det knuste speilet.

Det er elever fra teaterfag ved Oppdal kulturskole som bekler rollene, og instruktør og lærer Margrete Mæhle forteller om en travel tid før torsdagens premiere.

– Vi har øvd på stykket siden november, men det er nok litt som er glemt i jula. Så nå er det på'an igjen, sier hun i en pause under mandagens gjennomkjøring.

Flere roller

Skuespillerne er i alderen 8-17 år, og flere av dem har flere ulike roller. I tillegg til skuespillerne, er kulturskoleelever engasjert som musikere i stykket.

– De er alle sammen lærevillige, og de synes det er stor stas å få prøve seg i store roller. Vi viser oss frem gjennom sketsjer og mindre stykker i løpet av året, men dette er årets store forestilling for oss. Hvem som har ledende roller bytter vi på i løpet av året, slik at alle får prøve seg. Nå gleder vi oss veldig til torsdag, sier Mæhle.

Ingrid Bjørgen bekler rollen som den onde snødronningen, og sammen med 13 medskuespillere, fortelles historien som for øvrig er inspirasjonskilden til Disney suksessen "Frost".

Løser de gåten?

For å bli løst fra forbannelsen dronningen har kastet over dem, må barna løse en gåte, noe som selvfølgelig er utfordrende, omstendighetene tatt i betraktning. Ettersom man er forhekset, blir gåten "Hva kommer etter vinter"? litt av en nøtt, og spørsmålet blir om ungene faktisk klarer å løse gåten.

I kampen mellom det gode og det onde, er det i stykket gjort rom for både alvor og skjemt. Om barna til slutt overlister dronningen, overlater vi til publikum selv å finne ut. Stykket fremføres torsdag formiddag gjennom en skoleforestilling, før det er åpent for alle på kveldsforestillingen

Visuelle kunstfag ved kulturskolen viser frem sine arbeider inspirert av stykket, i foajeen i forbindelse med forestillingen.