Spellemannpris til Astrid S

Astrid S ble i kveld tildelt Spellemannprisen som Årets nykommer. I tillegg til Spellamann mottok Rennebus egen superstjerne også Gramo-stipendet på 250.000 kroner.

Pappa Trond og mamma Ingrid er selvsagt til stede under prisutdelingen, og de fikk da også takk fra Astrid da hun stod på scenen etter å ha mottatt harpen.

- Jeg ville slutte på videregående uten å ha en plan, og dere sa ja, enda jeg bare var 17 år. Dere kjørte også flyttelasset til Oslo, så tusen takk. Jeg skal komme og klemme dere etterpå, sa hun og takket samtidig manager og folkene i plateselskapet.

Astrid S var også nominert for Årets låt for "Hurt so good", men denne prisen gikk til Alan Walker for "Faded".

Opdalingens redaktør Tore Aasheim er til stede under utdelingen, og melder at det koker på Sentrum scene i Oslo, der prisutdelingen finner sted.

Avisa kommer med flere reaksjoner fra årets Spellemannutdeling.