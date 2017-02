Baker brøda selv til skolelunsjen

Hver fredag er det felles skolelunsj ved Voll skole. Da byttes det på å servere brødmat, eller grøt og salat. Gjennom det unike samarbeidet mellom skolen og Bygdekvinnelaget i Rennebu, får både elever og ansatte meske seg med godsakene, laget ved det gamle stenovnsbakeriet på Sandbrekka tidligere i uka.

– Elevene lærer ikke bare kunsten å bake, men også å smøre maten selv og generell bordskikk, sier lærer Håvard Rogogjerd.

Marit Gorsetbakk, Tora Husan, Mette Nordbø og Olaug Reitås i bygdekvinnelaget fyrte opp i ovnen på Sandbrekka allerede i halv åtte tida om morgenen. Etter at ovnen er blitt varm nok, rakes det ut glød og aske, ovnen vaskes ren for sot, før storbrød og rundstykker settes til steking, rett på den varme steinen.

– Ovnen bestemmer hvor lenge brødene skal stekes, men vi må nok regne med omtrent en halvtime, forteller Marit Gorsetbakk.

Elevene knar deig som om de aldri har gjort noe annet, og snart står det 40 brød til heving, noen med solsikkefrø, havregryn og linfrø, andre uten. Noe for enhver smak, med andre ord.

– Jeg har vært her før sammen med mamma. Jeg er ikke proff, men kanskje halvproff, sier Maja Lygre mens hun knar iherdig på deigen.

At hjemmelaget smaker mye bedre enn butikkbrød, er alle skjønt enige om, og noe den heldige journalisten godt kan skrive under på. For når prøveladningen med rundstykker er ferdig, er det prøvesmaking av varmt bakverk med smør. Tora Husans hjemmelagede plommesyltetøy, med råvarer fra Eidsvåg gamle prestegård, setter kronen på verket. Ord blir fattige.