Nominert til Nickelodeon Kids’ Choice Awards

Nå er de nominerte til verdens største "slim-fest", Nickelodeons Kids’ Choice Awards 2017, offentliggjort. Sammen med superstjerner som Beyoncé, The Weeknd og Justin Bieber, er de norske stjernene Astrid S, Julie Bergan, Katastrofe og Marcus & Martinus nominert i kategorien Norges favorittstjerne.

Astrid S var også nominert til prisen i fjor.

Rennbyggen har hatt en forrykende start på det nye året. Før jul var hun en av de nominerte for årets best kledde kvinne i Norge, og under Costume Award i januar kunne hun motta beviset for at ingen i Norge kler seg bedre enn artisten fra Rennebu.

Forrige helg ble hun tildelt Spellemannprisen som Årets nykommer. I tillegg til Spellamann mottok Rennebus egen superstjerne også Gramo-stipendet på 250.000 kroner. Og som ikke det var nok, ble hun noen dager senere kåret til Årets trønderske artist under Adresseavisens Ut-Awards i Trondheim.

Prisutdeling skjer i Los Angeles den 11. mars og tiltrekker seg verdensstjerner som Ariana Grande og Justin Bieber. Som vanlig får norske barn muligheten til å avgjøre hvilke stjerner som skal vinne de prestisjefylte prisene ved å stemme på sine favoritter.

Superstjerner dynkes i grønt slim

Kids’ Choice Awards gikk av stabelen for første gang i 1988 og har hedret noen av verdens største internasjonale stjerner. De siste årene har blant annet Nick Jonas, Pharrell Williams, Angelina Jolie og Emma Stone mottatt den gjeve prisen.

Nickelodeon og Kids’ Choice Awards har en fast tradisjon å "slime ned" folk på scenen. Det vil si at prisutdelingens gjester blir dynket og badet i grønt slim! Justin Bieber, Nick Jonas og Justin Timberlake har alle blitt "slimet ned" de siste årene, til publikums og TV-titternes store glede.

Barna velger vinnerne

Kids’ Choice Awards er barnas egen prisutdeling og disse som stemmer frem sine favoritter. Hvilke av de norske artistene som vinner en av de ettertraktede Nickelodeon Kids’ Choice Awards avgjøres gjennom en online avstemning.

HER kan du stemme på den norske artisten du mener fortjener å vinne.