- Vi ønsker å vise fram en lokal framstilling av det livet vi lever

- Utstillingen vil være en veiviser i hvordan den sørsamiske hverdagen kan være for en reineier. Hva slags håndverkstradisjoner har de og hvordan er egentlig en samisk kofte laget. Utstillingen er lagt til tidspunktet rundt 100- års markering for samenes første landsmøte i Trondheim 1917. Ettersom det er mange fra det samiske miljøet som vil være opptatt den uke, så setter vi åpningen til fredag 3. februar, har Heidi Pawlik Carlson tidligere uttalt til Opdalingen.

Fredag formiddag var utstiller Maja Britt Renander tilstede i galleriet for å klargjøre til åpningen i kveld.

- Jeg og Heidi har hatt en ide om å få til en utstilling som dette i to år, og det passet veldig bra i forbindelse med Tråante 2017, forteller Maja Britt Renander til Opdalingen.

Hun holder til på Nerskogen, hvor de er fem familier som driver med reindrift i Trollheimen og de har en vinterflokk på 1600 rein.

Tråante 2017 er en felles feiring av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar 1917

Sametinget, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har gått sammen for å markere en viktig begivenhet i samefolkets historie med et jubileum,Tråante 2017, en nasjonal feiring og et felles samisk jubileum.

Tråante 2017 skal være en storstilt markering av 100 års kamp for demokrati, rettferdighet og mangfold. Målet med Tråante 2017 er å markere og formidle kunnskap om samene, samisk kultur og samisk historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling. Vi samer er ett folk i fire land. Norge, Sverige, Finland og Russland.

Jubileumsmarkeringen vil foregå i hele 2017 på forskjellige steder i Sápmi med ulike arrangementer og markeringer.

Mangfoldet i programmet skal avspeile den bredden som finnes i samisk kultur, språk, næring og historie. Fra sør til nord. Fra vest til øst.

Førstkommende mandag er Samefolkets dag. Renander forteller at de skal til Trondheim for å feire denne dagen.

- Det er utrolig mye som skjer i Trondheim i forbindelse med feiringen, så det blir nok en del turer til byen, sier hun.

Tittel på utstillingen er «Mijjen luvnie» (på norsk betyr det hos oss).

Utstillingen ønsker å få fram hvordan et samisk hverdagsliv i vårt nærmiljø fungerer og hvordan en reindriftsame lever i dag

Utstillingen vil bestå av: