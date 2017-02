Snart møtes ung kultur

Om en drøy måned er det klart for Ung Kultur Møtes (UKM) i Oppdal. I fjor var det deltakerrekord med 135 påmeldte fordelt på 86 innslag.

– Vi har jo selvfølgelig et mål om å komme på samme antall i år også. Vi gleder oss kjempemye til helga, forteller rektor ved kulturskolen Tone Norbeck til Opdalingen.

Hun kan fortelle at Oppdal er den kommunen i Sør-Trøndelag som har økt mest gjennom de siste årene i antall deltakere.

– En av grunnene for det er nok fordi vi holder på med mye her i kulturskolen. Men det er ikke bare elever fra kulturskolen som melder seg på BKM og UKM, det er også mange utenfra som melder seg på, sier hun.

Skryter av fritidsklubben

Kulturskolen samarbeider med fritidsklubben, hvor de har en gjeng som er en del av scenecrewet.

– De gjør en helt fantastisk jobb og samarbeider godt. De er utrolig strukturerte og det er veldig betryggende for oss, sier Norbeck.

Barnas kulturmønstring har vært fast inventar under UKM-helga i Oppdal, og her kan de mellom 7 og 12 år melde seg på. UKM er for de mellom 13 og 20 år.

– Mønstringen er viktig for ungdommen i bygda. De trenger en scene å vise seg fram på. Du kan vise fram hva som helst på scenen, alt fra musikk og sang, gitarspilling til sjonglering. Det er utrolig mye som rører seg og alt er mulig, sier Norbeck.

Ønsker flere filmer

Per dags dato er det påmeldt 16 deltakere, i både media, sang og musikk og arrangør.

– Vi har brukt å ha hatt et stort mangfold på våre mønstringer, men vi kunne gjerne tenkt oss flere filmer. Erfaringene våre er at det er flere som kommer til å melde seg på i siste liten, sier hun.

Fristen for å melde seg på er 10. februar.