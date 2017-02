«Kidsa» inntar Oppdal kino

Den store skolekinodagen er tirsdag 7. februar. Over 400 skoleelever og barnehagebarn er påmeldt til dagen som skal gi gode og lærerike filmopplevelser på Oppdal kino.

Kinosjef Morten Haagensen gleder seg til å få hundrevis av barn og unge på besøk.

- For oss er det veldig fint å kunne vise barn og ungdom at kino er en viktig arena for film. Filmer er best på stort lerret, sier Haagensen til Opdalingen.

Skolene og barnehagene har selv meldt seg på skolekinodagen. Filmene som blir vist er «Gilberts grusomme hevn», «Lion», «A Monster Calls» og «Min nabo Totoro».

- Filmene som er plukket ut har ofte et tema som er relatert til undervisning eller at de generelt handler om et viktig tema, forklarer kinosjefen.

Helt siden 2011 har Oppdal kino vært med på den nasjonale filmdagen. I fjor ble dagen ikke avviklet grunnet praktiske årsaker.