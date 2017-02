Astrid S slipper nye låter på festival

Astrid S fra Rennebu har hatt en forykende god start på det nye året. Først ble hun tildelt Spellemannprisen som Årets nykommer. Få dager etterpå ble hun kåret til Årets trønderske artist under Adresseavisens Ut-awards 2016.

Ikke nok med det. Forrige uke kom nyheten om at rennbyggen er nominerte til verdens største "slim-fest", Nickelodeons Kids’ Choice Awards 2017.

Musikkbransjefestivalen Bylarm skriver på sine nettsider at Astrid S skal spille en akustisk konsert i Kulturkirken Jakob i Oslo 2. mars. Festivalen arrangeres 2. - 4. mars.

– Jeg vil alltid huske min første ordentlige konsert som var på Bylarm for to år siden. Så det er ekstra gøy i år å kunne komme tilbake med større band, flere låter og mer sceneerfaring, sier 20-åringen til Bylarm.

På sin Instagram-konto skriver Astrid S at hun skal ha verdenspremiere på masse ny musikk under konserten. Rennbu-jenta har tidligere i år røpet at hun snart er klar med nye låter.

Mange anerkjente artister skal opptre under årets Bylarm. Noen av de mest kjente er Jarle Bernhoft, Kajander, Madden, Sondre Lerche, Julie Bergan, Kråkesølv, Honningbarna, TRXD, Store P, Elsa & Emilie og Ine Hoem.