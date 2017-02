Vinn romantisk hotellopphold med middag!

Det nærmer seg Valentinerdagen med stormskritt. Sola er på vei tilbake og sevja stiger, alt ligger til rette for litt hverdagsromantikk!

Fram til Valentinerdagen ebber ut 14. februar har du sjansen til å vinne et romantisk hotellopphold på Quality Hotel Skifer fra fredag til søndag for to, inkludert en romantisk middag lørdag kveld.

Ja, for selv om du bor i nærheten, så kunne det kanskje være fristende med en barnefri helg, alene dere to, mens svigers passer ungene? Eller kanskje barna er ute av redet og dere bare trenger litt forandring i hverdagen?

Hvor romantisk det blir er nok mest opp til deg selv og den du inviterer med, men for å vinne premien som har en verdi på 4000 kroner må du trå til med litt hverdagsromantikk.

Romantikken er i hovedfokus på Valentinerdagen, men det bør da være plass for romantiske følelser og opplevelser resten av året også?

Slik deltar du:

Ta et bilde og last det opp på Instagram med #opdalingen eller på vår Facebook-side innen midnatt 14. februar og du er med konkurransen om hotelloppholdet.

Bildet må vise litt hverdagsromantikk; søtt, morsomt, annerledes eller akkurat sånn du mener det skal være.

Konkurransen gjennomføres i samarbeid med Quality Hotel Skifer og tidspunktet for det romantiske oppholdet kan du planlegge etter nærmere avtale.

Husk siste frist er når Valentinerdagen er over, og du må laste opp bildet eller bildene via Instgram eller vår Facebook-side med #opdalingen.