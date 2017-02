Deler hjemmet med over 20.000 følgere

– Jeg liker å ha det fint rundt meg, og det skal til for at jeg skal trives, forteller Iris Røstad (25) til Opdalingen.

Hun studerer økonomi og administrasjon og har jobb som regnskapsfører i farens firma, AK Røstad.

– Jeg har alltid likt å holde på med interiør. Jeg har jobbet i to forskjellige interiørbutikker her i Oppdal og i Trondheim, og det har gjort at jeg har blitt enda mer interessert i det, sier hun.

– Kreativ har jeg alltid vært, men når jeg studerer økonomi og administrasjon, er det veldig begrenset hvor kreativ jeg kan være. Derfor tenkte jeg at det kunne være fint med en hobby hvor jeg kunne få brukt kreativiteten min, sier hun.

Deler bilder med over 20.000

Hjemme i Tranevegen deler hun hjemmet sitt med følgere på Instagram. Og det er ikke et fåtall personer som følger henne.

– Det var i september i fjor at jeg opprettet kontoen «i.rdecor», og det har siden da gått kjempefort. De første 100 følgerne brukte jeg veldig lang tid på å få, men etter det gikk det av seg selv. Da jeg fikk noen tusen følgere tok det helt av, og nå har jeg over 20.000 som følger med på interiørkontoen, forteller hun.

Og respons får hun i form av antall «likes» og kommentarer.

– Det er veldig vanskelig å si hva som gjorde min konto så populær, men jeg har kanskje en annen type stil enn de fleste. I det siste har det vært veldig populært og «in» med lyse hjem og lyse møbler, og jeg er stikk motsatt. Jeg har mye svart og det er kanskje en kontrast til mye av det andre som blir delt i interiørverden, sier hun.

– Hvorfor valgte du å opprette en interiørkonto?

– Det er vanskelig å si, men etter at jeg flyttet fra Trondheim etter å ha bodd der i fem-seks år og tilbake til Oppdal, så ble det en liten overgang. I byen er det noe som skjer hele tiden, mens her i Oppdal er det roligere. Da jeg flyttet inn sammen med typen ønsket jeg å sette mitt preg på leiligheten, og jeg begynte å ta bilder. Jeg ønsket ikke å legge alt ut på min private instagram-konto, siden det ikke er alle som ønsker å se kun interiør. Så derfor opprettet jeg en ny konto, sier hun.

For hvert bilde hun legger ut ligger det mye planlegging bak.

– Jeg legger aldri ut bilde av det samme rommet på rad. Nå på vinteren må jeg utnytte det lille dagslyset vi har, og jeg har som regel en liten fotosession om dagen, hvor jeg tar bilder i mange forskjellige vinkler og som jeg legger ut senere, sier hun.

– Jeg har mitt eget jenterom

Iris har fått ganske så frie tøyler til når det gjelder hvordan det ser ut i leiligheten.

– Typen min er ikke interessert i interiør, men jeg spør han alltid først da om det er greit om jeg gjør ting, og som regel er det greit. Jeg fikk forleden puteforbud, men det har jeg ikke klart å holdt, sier hun.

Hennes favorittrom er soverommet. Her har hun fått lov til å gjøre akkurat det hun vil. En dyp blåtone preger veggene i rommet, og med enkle lyspærer som lyser opp rommet, er det lett å forstå at dette er et behagelig rom å være i.

– Jeg liker veldig godt fargene vi har valgt til dette rommet, og du får en veldig behagelig følelse av å være her. Det er veldig enkelt å finne roen og sovne, sier hun.

Etter at hun flyttet inn har hun malt en vegg på kjøkkenet i kalkmaling, malt gang og soverom og laget sitt eget jenterom.

– Det var opprinnelig et barnerom i leiligheten, og der har jeg laget mitt eget jenterom, et walk-in-closet, hvor jeg har alle kjolene og skoene mine. Dette er bare mitt rom og er absolutt et av mine favorittrom.

Positive tilbakemeldinger

Så langt har det hun har lagt ut fått utelukkende positive tilbakemeldinger.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle få så mye tilbakemeldinger. Folk sier at det er morsomt å se noe annet enn hvitt interiør, sier hun.

– Det er mye svart i leiligheten din, du er ikke redd for at møblene skal være støvsamlere?

– Jo, det er klart at de samler støv, når du har mørke flater og mørke bord, men det er ikke noe jeg går å tenke på når jeg skal handle ting til leiligheten, sier hun.

I disse tider har hun opprettet et enkeltmannsforetak og målet er at hobbyen kan bli en liten jobb på si. I tillegg maler hun en del, og hun har fått en del henvendelser fra folk som ønsker et bilde. Hun forteller at hun nå kommer til å male på bestilling.

– Nå går vi mot lysere tider, hva kommer du til å gjøre med leiligheten da?

– Det kommer ikke til å bli de store forandringene, men jeg kommer nok til å henge opp lyse gardiner og få inn litt lysere puter i sofaen, sier hun.

katrine.naas@opdalingen.no

913 88 680