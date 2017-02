Det tok 120 år før en kvinne fikk plass

Dette sto på trykk i Opdalingen tirsdag 11.2.1975:

Når nå Opdals Sparebank går inn i sitt 120. forretningsår, og hadde sitt første forstanderskapsmøte på dette forretningsåret fredag, var det en begivenhetsrik dag. Forstanderskapets formann Erik E. Fjøsne, uttrykte seg omtrent slik:

Det er vel første gang i vår tid, og i våre forfedres tid, at det har møtt kvinner i sparebankens forstanderskap. Tror ikke det er kvinneåret som er årsaken til dette, men forstanderskapet har arbeidet for å få kvinner i denne forsamlingen, og det er veldig hyggelig å se dette. Nå må dere ikke tro at det bare er for fornøyelsens skyld at dere er blitt valgt inn, dere får nok se noe annet.

Et gammelt ordspråk sier også som så: «Mannelist er vel behende, men kvinnelist er uten ende», og nå får vi se om dette holder stikk. En slik viktig og historisk begivenhet i bankens historie vil vi markere på en behørig måte, og det har vært fremsatt mange gode forslag i denne forbindelse.

Noen mente at disse damene skulle gi en god klem til forstanderskapets medlemmer, men dette falt i fisk. Likeså forslaget om at de skulle få en klem av en av herrene i forstanderskapet, da en var redd for at det ville vekke misunnelse hos de øvrige.

For å holde oss til den helt nøytrale siden så har vi kjøpt blomster til dere, og jeg ber dere komme frem hit. Noen flere filosofiske betraktninger om kvinnekjønnet vil jeg ikke gi meg ut på, når pressen er til stede, sa Fjøsne.

Solveig Ansnes og Kjellaug Veen er altså de første kvinner som har blitt valgt inn i Opdal Sparebanks forstanderskap, og vi har en ørliten mistanke om at kvinneåret har gjort seg gjeldende, uten at vi skal kommentere dette nærmere. Lykke til!