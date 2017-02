Kollaps mot teatertoppen i Oppdal

I løpet av kulturhusets ti første år har Riksteatret besøkt Oppdal med 73 forestillingen, inklusiv kveldens forestilling "Kollaps i kulissene" og "En mann med navn Ove" med Sven Nordin som kommer 6. mars.

Det betyr rundt syv tetaterforestillinger i snitt per år.

- Oppdal kulturhus har hatt jevnt over veldig godt besøk på Riksteatrets forestillinger, forteller kulturkonsulent Morten Haagensen til Opdalingen.

Han forteller at kveldens forestilling nærmer seg fullsolgt, noe som Riksteatret stort sett har opplevd med "Kollaps i kulissene".

- Av hensyn til innsyn til scena har vi vært nødt til å ta bort åtte plasser i salen, forteller Haagensen.

- Dermed kan vi ikke selge mer enn 430 billetter til denne forestillingen.

- Dette er bare en fantastisk morsom forestilling, og med fulle hus over alt og et publikum som ler så de gråter er dette bare gøy, fortalte skuespiller Ingar Helge Gimle til Opdalingen før helga.

Reisende i kaotisk humor - Vi opplever at folk ler så de gråter på forestillingen.

(For abonnenter)

Haagensen forteller at det i hovedak er barneteater, humor og kjente skuespillernavn som bidrar til å fylle kulturhuset ved teaterforestillinger.

Karius og Baktus besøkte kulturhuset 18. april 2012, og fyllte storsalen med hele 447 publikummere.

Men mer "seriøs" voksenteater har også fylt storsalen til randen.

"Abrahams Barn" med Svein Tindberg er den teaterforestillingen som ligger på andre plass med hensyn til besøk. Den ble sett av 434 publikummere i februar 2013.

Dernest følger "Klatremus og dyrene i Hakkebakkeskogen" (431), "Lang dags ferd mot natt" med Liv Ullmann (429), "Bikubesong" av Frode Grytten (426), "Karius og Baktus" ( 424) og "Pulverheksa og Julenissen" (424). "Litt av et par!" med Nils Vogt og Sven Nordin i 2014 var også en publikumssuksess i kulturhuset.

Aller minst publikum på en Riksteaterforestilling var det i 2011 med "The Man at the Tramstop", med kun 13 solgte billetter.