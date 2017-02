- En opplevelse

Flere filmer som kom ut mot slutten av 2016 i USA for å rekke Oscar-sesongen kan nå sees i norske kinosaler. «Moonlight» er intet unntak og har ikke akkurat lite å skryte av med sine åtte Oscar-nominasjoner og Golden Globe-statuett for beste film. Fortjener den virkelig all skryten? Det er hvertfall ikke langt unna etter min mening, for «Moonlight» er virkelig en perle av en film.

Chiron (Alex Hibbert), eller Little som han også blir kalt, er en gutt som det er lett å se ikke har det så bra. Han har mange følelser og vansker for å åpne seg til andre mennesker, på grunn av dette sliter han også med mobbing fra medelever. Chirons mor er stoffmisbruker og forholdet dem to imellom er alt annet enn simpelt. Livet til den lille gutten er hardt, noe vi som publikum blir vitne til.

Filmen viser tre forskjellige perioder av livet hans, hvor hovedkarakteren selv også er spilt av tre forskjellige skuespillere. Vi får se hvordan de viktige personene i livet hans påvirker han på godt og vondt i den vanskelige reisen som er livet. Selve tredelingen av filmen er langt ifra noe hinder for flyten, men heller en måte å se hvordan enkelte hendelser påvirket Chirons karakter på sikt.

Manuset er veldig godt skrevet og leder til at filmen virkelig lykkes med å påvirke med sine ofte sterke scener. Gjennom filmens en time og femti minutter får vi virkelig en tilknytning til Chiron som gjør at de store øyeblikkene blir fylt til randen med inntrykk. Det er ikke alltid enkelt å se på, men det burde det heller ikke være.

Vi får se et menneske som ikke bare sliter med å finne et sted i livet, men også seg selv. Valg som tas er rasjonelle med tanke på det som har ledet opp til dem, noe som gjør interaksjonene mellom karakterene realistiske. Filmen føles ekte, og det er et av de største komplimentene jeg kan gi den.

«Moonlight» er en film som virkelig kan kalles teknisk velskapt. Hver enkelt scene er fantastisk godt filmet og støttet opp med et solid lydspor. Filmen er rett og slett veldig pen å se på, med en fargebruk som føles livlig og passer inn i hvert øyeblikk.

Skuespillerne gjør gjennom hele filmen en veldig god jobb, med fortjente Oscar-nominasjoner til både Mahershala Ali og Naomie Harris. Det skal også nevnes at Mahershala Alis karakter, Juan, endte opp som en av mine favorittkarakterer (favorittkarakterer) i film på en stund.

«Moonlight» er engasjerende, den er sterk og den føles ekte. Den forteller en historie om motbør og oppgang samtidig som den tolker temaer som mange vil kunne finne seg igjen i. Som film lykkes «Moonlight» i alt den prøver på, både teknisk og fortellende. Filmen er i seg selv en opplevelse, og med det en opplevelse jeg mener alle fortjener å få med seg.

Terningkast 6