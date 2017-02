Lørdag kveld fikk 51 tilhørere oppleve spenstig jazz i verdensklasse i kulturhuset, da oppdaling og bassist i bandet Atomic, Ingebrigt Håker Flaten, hadde tatt med seg fire dyktige musikkere til konsert i hjembygda.

Bandet består av Hans Hulbækmo fra Tolga, som spiller på trommer og mye annet. Flygel ble traktert av Håvard Viik, som sammen med Fredrik Ljungkvist på klarinett og saksofon, stod for ledelsen under kveldens konsert. Magus Broo på trompet.

- Til sammen utgjorde de en helhet og en musikal opplevelse man sjelden hører. Jazz er nok et nisjeprodukt i Oppdal når man ser på billlettsalget. Men om jeg sjeldent eller aldri setter på jazz hjemme så var dette en opplevelse i rytmer og klangbilder som man sjelden opplever. Det er ikke musikk som skal forstås, men oppleves, og da er det et hav av nyanser og gripe fatt i, omtrent som et abstrakt bilde der tilskueren stadig opplever noe nytt.