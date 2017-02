Lader opp til teaterforestilling med bokkafe

Kulturhusets venner skal i samarbeid med biblioteket arrangere en «Bokkafé» med boken «En mann ved navn Ove» førstkommende mandag. Riksteateret kommer med forestillingen med samme navn uka etter.

- Under bokkafeen vil det bli høytlesing av boka. Opplegget starter på formiddagen, og det er et uformelt møte, hvor vi skal prøve å få til to rolige og avslappende timer hvor publikum bare kan lene seg tilbake å høre på hva som blir lest, forteller bibliotekssjef Toril Åbotnes Iversen til Opdalingen.

I tillegg til leder i Kulturhusets venner, Nils Lyssandtræ og Åbotnes Iversen, skal også Anne Kristin Loeng, Kirsti Welander, Berit Hovdal og Vesla Sundseth lese hver sin bolk av boka.

- Vi håper også at vi kan få til en samtale rundt boka, hvor folk kan si sin mening og oppfatning av boka. Vi oppfatter alle ting forskjellig, og det vil bli spennende å høre hva folk tenker og hvilke refleksjoner de får, sier de.

- Snedig historie

Åbotnes Iversen og Lyssandtræ tror boken fenger folket på grunn av sin snedige historie.

- Boka beskriver en ganske underfundig historie om Ove, en person som alle oppfatter som en bitter gubbe. Det høres ikke ut som en lun historie, men det er det. I tillegg er det fine skildringer av Ove, sier biblioteksjefen.

- For mange kan det være lenge siden de har lest boken, og da kan det være greit med en oppfriskning før oppsetningen på scenen uken etterpå, sier Lyssandtræ.

Det har også kommet en film om boken, i samme navn. Filmen hadde premiere 1. juledag 2015.

- Det er mange som har kjennskap både til boka og som har filmen, og den har slått veldig bra an på mange forskjellige arenaer, sier de.

Når Riksteateret kommer med oppsetningen om en drøy uke, er det Sven Nordin som står på scenen som Ove.

- Suksessromanen En mann ved navn Ove ble i fjor til både film og teater. I Stockholm fikk oppsetningen strålende mottakelse og ble omtalt som «feelgood-teater med mening». Over 60 000 publikummere har så langt sett forestillingen. Nå kommer teaterversjonen til Norge med Sven Nordin på scenen, står det på Riksteaterets sider om forestillingen.

- Et flott samarbeid

Kulturhusets venner har per i dag 65 medlemmer og de er med på å støtte kulturhuset på forskjellig vis. Årlig har de et arrangment med blant annet 10. klasse her i Oppdal og andre institusjoner, som de inviterer med på forskjellige oppsetninger til en redusert pris. Kulturhusets venner er en undergruppe av Teatervenner Norge, som igjen er tilknyttet Riksteateret.

- Vi har fått i gang et flott samarbeid med biblioteket, sier Lyssandtræ.

Dette er første gangen de samarbeider og bokkafeen er startskuddet.

- Kulturhusets venner er en kjemperessurs. De er etablerte og kan mye og de er lett å samarbeide med. Så får vi krysse fingrene for at det blir flere artige ting i framtiden, sier bibliotekssjefen.

Lyssandtræ forteller at de har et godt samarbeid med kulturhuset, og da spesielt med Guri Hokseng.

- Vi møtes fire ganger i året. Ti års jubileet for kulturhuset nærmer seg også, og da blir det viktig for oss å være tilstede, sier han.