Så mange har meldt seg på til UKM og BKM i Rennebu

Torsdag 9. mars er det duket for årets kulturmønstring for barn og unge i Rennebu. En drøy uke før påmeldingsfristen utløper, er nærmere 50 innslag påmeldt, noe leder for kultur og fritid i Rennebu kommune, Astrid Snildal, er godt fornøyd med.

– Men samtidig må vi huske på at vi kjører UKM og BKM samtidig i år, så her ligger nok noe av forklaringen på det høye tallet, erkjenner hun.

Snildal forteller at de fleste vil opptre med musikk og sceneinnslag, men at det også er en god del kunstinnslag på årets kombinerte ungdoms- og barnekulturmønstring i Rennebu.

– I tillegg til at UKM og BKM arrangeres samtidig, er det også nytt av året at mønstringa er flyttet fra søndag til torsdag. Og - det er heller ikke for sent å melde seg på, sier Astri Snildal.