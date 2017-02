Fikk morsgaven via pipa fra et helikopter

Hver uke tar vi et lite dypdykk i Opdalingens over 80 år gamle og svært omfattende arkiv. Her har vi plukket fram noen notiser som viser litt om hva som var gangbart lesestoff den gang da. Bli med oss tilbake til fortiden; god lesefornøyelse!

Torsdag 26.2.1970

Nasjonalforeningens hjerteaksjon 1970

I år er den 12. landsomfattende hjerteaksjon satt i gang av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Her i Oppdal har vi vært med bare 6 år tidligere, og det var Oppdal Realskoles avgangsklasser som sto for innsamlingene. De delte bygda mellom seg og gikk fra dør til dør en ettermiddag så langt de rakk. Nå er det ingen realskole mer, men avgangsklassene ved Oppdal Ungdomsskole med skolestyrer Magne Nilssen i spissen, har sagt seg villig til å stå for innsamlingen i år. De har bestemt seg for å ta fredag den 27. februar som aksjonsdag. Med så mange elever og den gode spredning de har over bygda, skulle det være mulig å oppnå god dekning.

Husstandene i Oppdal bedes derfor om å ordne seg på besøk av ungdomsskoleelever utover ettermiddagen og kvelden fredag 27. februar – altså i morgen kveld. Elevene kommer med spesielle lister for Hjerteaksjonen, så det er lett å kjenne aksjonsfolkene. Så sier vi velkommen til elevene, og lykke til med aksjonen!

For Oppdal Sykepleieforening

Arne Dahle.

Torsdag 23.2.1950

Eventyrforteller

Den kjente eventyrforteller Julian Strøm kommer til Oppdal i april og skal «spille» eventyr for skolebarna. Vi håper at det også vil bli arrangert en kveld for voksne. Det er en opplevelse å høre ham.

Onsdag 22.2.1989

Tyverigods i bilen

Fire ungdommer fra Oppdal brøt seg inn i fire biler på Nerskogen i helga. Det ble stjålet stereoanlegg, ekstralys, slalåmski, skistativ og en topphatt. Innbruddene skjedde på Rennebu-sida. Ungdommene har overnattet på Nerskogen, men da de skulle kjøre hjem natt til lørdag, kjørte de seg fast. Brøytemannskapet fant ungdommene med tyvegodset i bilen.

Torsdag 24.2.1938

Spurv og høner

På Grøtte har de en spurv gående blandt hønene inne i fjøset. Sammen med 2 andre tok den ophold i fjøset straks før jul da det var så kold en vind. De satt på hønstonga og det så ut til at de befandt sig meget vel i lag med de øvrige husdyr på gården. Da det blev godt vær igjen, fant to det best å fordufte, men den tredje har fremdeles sitt tilhold i fjøset.

Fredag 22.2.1935

John Berkaak,

f. t. Bjørum pr. Namsos, har fått stipendium av Nasjonalinnsamlingsfondet til landets opdyrkning til ophold fortrinsvis i utlandet for å dyktiggjøre sig i praktisk jordbruk.

Torsdag 24.2.1966

Fru Ingeborg Nyhus

på Innset fikk overlevert morsdagsgave fra sin sønn på en ganske eiendommelig måte. Hennes sønn som er flyger, kom på morsdagen flygende i et helikopter fra Oslo på veg til Nord-Norge, og da han kom over sitt hjemsted slapp han ut pakken. Den falt ned midt i murpipen og moren gikk straks ned i kjelleren, åpnet sotluken og fant pakken. I mens sto helikopteret stille over huset til fru Nyhus kom ut med pakken og vinket til sin sønn som takk for morsgaven.

Fredag 26.2.1993

Hei på dere

Jeg må presentere meg for de fleste kjenner ikke meg. Jeg er et epletre i Skruen. Hvem skulle tru det. Peder planta meg for at jeg skulle leve opp og aller mest for at jeg skulle bære gode frukter. Nå har jeg blomstret og båret frem epler i gode og vonde dager i over 60 år. Det er «Haugmann», som skal smake best og være best som vinterfrukt. Det er meget få som kjenner meg, bortgjemt som jeg står ved den gamle stueveggen. Jeg har lidd en del i senere år av vanskjøtsel og av underernæring, men også i fjor bar jeg mye frukter. Synes det har vært godt med en sjekk av en ekspert. Jeg har opplevd mye, hovedsaken er at jeg har vært til glede og gagn for mine omgivelser. Peder, som planta og pleiet meg i mange år, døde ved min rot. Det var underlig.

Ingeborg Åsberg

Torsdag 21.2.1963

Duer på besøk i Oppdal

Ved Oppdal Samvirkelags filial på Vognill fikk man for en måneds tid siden plutselig en morgen besøk av 11 duer, som hadde slått seg ned like utenfor døren og lot til å trives meget bra. - Vennskapet med beboerne ble ytterligere styrket da bestyrerens frue ga dem litt mat. Dette oppfattet duene øyensynlig som et vink om at de også ville være velkommen innendørs, så nå holder de nesten på å bli litt av et problem.

Fredag 22.2.1935

Reven kom tilbake

Den vidløftige sølvrev, som nylig for annen gang flyktet fra Ole Hoels revgård i Opdal, er frivillig vendt tilbake. Reven klatret besindig over nettingen og havnet med et flott hopp på gamle kjente tomter. Lengselen tilbake til kjøttgrytene i revgården har øiensynlig vært sterkere enn dens kjærlighet til friheten. (Nidaros).

Torsdag 19.2.1970

Oppdal vil gi plass for skole for evneveike

I siste komm.styremøte ble behandlet spørsmål om bygging av skole for evneveike i Trondheimsregionen. Oppdal sa seg villig til å delta i et interkommunalt arbeid, og skoleinspektør Storli ble medlem av plannemnda. Etter forslag fra Håkon Uv gikk en inn for at skolen ble lagt til Oppdal. Uvs forslag ble vedtatt med 19 mot 6 stemmer.

Onsdag 22.2.1989

Hva bør Rennebu satse på?

Spørsmålet kommer fra plankontoret. Kommuneplanen for Rennebu skal revideres, og arbeidet er så vidt kommet i gang. Alle innbyggere i kommunen, samt lag og organisasjoner, får nå muligheten til å komme med sine tanker og idéer om hva Rennebu bør satse på i de kommende år.

Fredag 22.2.1935

Veien til Gregosen

blev brutt op lørdag. Elen Engelsjord var blitt alvorlig syk og trengte doktor. Veien måtte brytes op igjen. Det var et hårdt arbeide. Nybrottsmennene fra Skardalen har ikke hatt vei til bygds på 2-3 uker.

Torsdag 24.2.1966

Beinhard vinter

Folk skutter seg i kulda og hakker løstenner. Bærer ved og hiver i ovnene så de står rødglødende dag og natt. (Ja, ovnene altså.) Det er en kamp for å holde minusgradene utendørs. Og fuglene stakkar, fryser og sulter som de aldri har opplevd før. (Husk dem med noen brødsmuler.) Småfuglene tenker nok: «..gid vi var i et varmere land..» og kråkene skratter: «..hvorfor fyrer man ikke for kråkene, kra kra». Biler må fylle vannbeholderne med noen «prosenter» for å holde «dampen». Og sjåførene selv tygger på «skråa» så kjevene holdes i aktivitet…… Beinhard vinter…. O. F.

Torsdag 27.2.1941

Optimist fra Sunndalsøra

En mann på Sunndalsøra har avertert i en Kristiansundsavis at han ønsker å kjøpe tobakk, skriver Aandalsnes Avis.