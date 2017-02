Ramaskrik bidrar til Kosmorama

Kosmorama, Trondheim internasjonale filmfestival, arrangeres fra 6. til 12. mars.

Denne gang med eget Ramaskrikprogram, og en eksklusiv verdenspremiere på den norske skrekkfilmen «Lyst».

– Det er faktisk første gang jeg har gruet meg til å se en film, smiler kinosjef og Ramaskrik-general Morten Haagensen, som har smugsett filmen før verdenspremieren.

Rekord i fjor

Selv om filmen var «tøff» å se på, mener Haagensen det er en spesielt god film i sjangeren. Med en soleklar 18 årsgrense.

– Det å bidra til Kosmorama med programmering av seks filmer betyr mye for oss, og gir oss kjempefin markedsføring mot et stort filminteressert publikum fra hele landet.

I fjor ble Ramaskrik i Oppdal arrangert for sjette gang, og med 2259 solgte billetter var det rekord.

– Tidligere lå vi under 2000, med et mål om å passere 2000.

Haagensen mener at dette viser at filmfestivalen vokser.

– Vi tok noen sjanser og satset ekstra stort i fjor, med blant annet tre gjester fra Los Angeles.

– Det er artig når vi får fine tilbakemeldinger på at vi har arrangert tidenes beste Ramaskrik.

Omsetning på 500.000 kroner

Han forteller at festivalen har en omsetning på rundt en halv million.

– Vi har nå gjort opp status for festivalen, og det viser seg at vi for første gang har fått et lite overskudd på 8.400 kroner, forteller Ramaskriksjefen stolt.

Men han legger raskt til at en slik festival alltid vil være avhengig av offentlig støtte og sponsorer. Billettinntektene utgjør bare rundt 20 prosent.

Han forteller at de får støtte fra både Oppdal kommune, som nå har lagt inn 50.000 årlig til kultuhusforetaket øremerket til festivalen i Handlingsprogrammet.

– Pengene er viktig og avgjørende for å drive festivalen, men det som for oss er like viktig er politikernes anerkjennelse av at Ramaskrik er et arrangement som det er verdt å satse på og som er viktig for Oppdal.

- 2016 var gjennombruddet for Ramaskrik

Haagensen mener at festivalen bidrar til å sette Oppdal på kartet, også internasjonalt.

I tillegg til den kommunale støtten har festivalen mottatt støtte fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, samt statlige midler på 100.000 kroner gjennom Norsk filminstitutt.

Hittil har festivalen søkt om støtte årlig fra fylkeskommunen, men nå åpnes det for flerårig støtte.

– Det gjør arbeidet med festivalen mer forutsigbart, slik at vi kan planlegge mer langsiktig.

– Jeg føler at 2016 var en gjennombruddsfestival for Ramaskrik, der vi nå har oppnådd en festivalklang ute i den store filmverden og begynner å bli en anerkjent filmfestival internasjonalt, avslutter Haagensen.