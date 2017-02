– Dette ga absolutt mersmak

Mandag inviterte Kulturhusets venner og Oppdal bibliotek til «Bokkafé» med boken «En mann ved navn Ove». I overkant av ti personer møtte opp for å være med på en uformell gjennomgang av den populære boken, som er skrevet av svenske Fredrik Backman.

– Vi var spente på om det kom til å slå an. Så lenge det dukket opp noen er vi fornøyd. Dette er absolutt noe som ga mersmak. Vi må kanskje se på hvilke tidspunkt som passer best og hvilke bøker som appellerer bedre, sier biblioteksjef Toril Åbotnes Iversen til Opdalingen.

Lo og koste seg

Sistnevnte, ordfører Kirsti Welander, Nils Lyssandtræ, Anne Kristin Loeng, Berit Hovdal og Vesla Sundseth leste opp hver sin del av boka. De fremmøtte lo og koste seg i drøye to timer som opplegget holdt på.

– To timer er mer enn nok for oss. Noen steder har de hatt maratonlesing av boken og holdt på i 11-12 timer. Det hadde blitt for drøyt for oss, sier Åbotnes Iversen og ler.

Hovedpersonen i boken, Ove, er en karakter som alle oppfatter som en bitter gubbe. Neste uke kommer Riksteatret med teateroppsetningen til boken til Oppdal kulturhuset.

– Det er en snedig og spesiell historie. Det blir spennende å se Sven Nordin i Oves skikkelse, smiler Åbotnes Iversen.