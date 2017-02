Astrid S slipper ny musikk

Mandag kveld kom nyheten mange har ventet på. Fredag 10. mars slipper Astrid S en helt ny singel. Tittelen på sangen er foreløpig ukjent.

Det bekrefter 20-åringen fra Rennebu på sin Instagram-konto.

“I'm releasing a new single 10.03!”, skriver Astrid S med store bokstaver og med flere utropstegn under et nytt bilde av henne.

Det er snart ett år siden rennbyggen slapp singelen "Hurt So Good", som tok verden med storm. I skrivende stund har låten nærmere 120 millioner avspillinger på streamingtjenesten Spotify.