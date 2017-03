– Vi har solgt godt over 200 billetter

Førstkommende mandag kommer Sven Nordin tilbake til Oppdal. Sist han gjestet Oppdal var i forbindelse med innspillingen av «Børning 2: On Ice». Nå er han klar for teaterversjonen av den kritikerroste «En mann ved navn Ove» i Riksteatrets regi. Regien er ved Bjarni Thorsson.

– Teaterversjonen av Ove selger så godt som fulle hus så langt i turneen og vi håper selvsagt at dette også er tilfelle her i Oppdal. Hittil godt over 200 solgte billetter, forteller bookingansvarlig ved Oppdal kulturhus, Guri Hokseng i en pressemelding.

En mann ved navn Ove har blitt et fenomen. Over 135 000 har kjøpt boken i Norge, og totalt i verden har salget passert 5 millioner eksemplarer. Nå er det blitt teater med Sven Nordin som en strålende Ove. Denne våren besøker han publikum på 41 steder i hele landet.

Ove er 59 år og kjører Saab. Han er sur og tverr og alle naboers skrekk. Hver morgen går han på en inspeksjonsrunde i borettslaget for å se at alt er på stell. Ove sparer på strømmen og pruter i butikken, og har alltid et uvennlig ord til de fleste. Men under overflaten på denne innbitte, steile mannen finnes en annen Ove. En ensom og følsom mann som sørger over tapet av sin kone.

– Det finnes en Ove i oss alle. Den handler om meningen med livet og søken etter å bety noe for andre. Alle har på et eller annet tidspunkt vært ensomme og følt at verden utenfor blir uhåndterlig, sier Sven Nordin i en pressemelding.