Godkjent siste kapittel

Sytten år har gått siden den første X-men filmen kom på kino, og dermed også sytten år siden vi for første gang så Hugh Jackman i rollen som Wolverine.

Lang tid har gått siden den gang, og nå skal «Logan» være Jackmans siste film som den hissige mutanten han gjorde ikonisk for så lenge siden. «Logan» er en tilfredsstillende hyllest til sytten år med X-Men, men også som siste krone på verket for den ikoniske karakteren. (For nå)

Filmen er satt flere år etter forrige X-men film. Logan er blitt mye eldre og den selvhelbredende superkraften hans har avtatt mer og mer over årene. Han drikker hele tiden, mens angeren fra hans tidligere handlinger gnager på han fra innsiden. Mannen som en gang var uovervinnelig har nå blitt dødelig. Mutantene er mer eller mindre borte fra verden, årsaken uvisst.

Charles Xavier eller Professor X (Patrick Stewart), en av de få som er igjen, er svakere enn han noen gang har vært. Når Logan kommer over en liten jente med krefter overraskende lik hans egne må han beskytte de han bryr seg om, mens mørke krefter jager like bak.

«Logan» er en mye mørkere film enn de tidligere innslagene i X-men universet. Karakterene flere av oss har blitt så godt kjent med er ikke lenger uovervinnelige superhelter, men gamle og sårbare. Det er også her filmen skinner mest, når den fokuserer på karakterene. Ofte blir det referert tilbake til gamle øyeblikk fra tidligere filmer, hvor karakterene reflekterer med enten sorg eller glede.

For det er det «Logan» er, en fascinerende videreutvikling av både filmuniverset og karakterene. Filmen i seg selv har egentlig ikke så mye å by på rent historiemessig, plottet har aldri fokuset. Flere spørsmål som dukker opp underveis blir aldri svart på, rett og slett fordi det er ikke det filmen fokuserer på. Fokuset er nesten ene og alene på karakterene, noe som gjør for en veldig emosjonell film om du er investert i nevnte karakterer.

Både Patrick Stewart og Hugh Jackman kjenner karakterene de spiller som ingen andre. Likevel er det ekstra imponerende å se dem gi en helt annen tolkning av disse karakterene enn vi er vant til. De er begge fantastiske skuespillere og gir som vanlig virkelig solide prestasjoner. Narcos-skuespiller Boyd Holbrook gjør også en god jobb som en av skurkene i filmen, selv om antagonistene aldri blir like interessante som heltene. Filmen prøver å knytte dem opp mot heltenes fortid, men det blir et fåmælt forsøk på å gjøre skurkene minneverdige.

Selv om «Logan» definitivt er veldig emosjonell er den også full av solide actionscener som er mer brutale enn noen gang. Hoder blir kappet av, skaller blir gjennomboret av adamantium-klør, og det hele ser som oftest veldig bra ut på lerretet. Filmingen er god, og det samme er klippingen. Tempoet i filmen generelt er derimot noe lavere enn tidligere. Dette merkes spesielt godt i starten, da det tok noe tid før jeg følte filmen begynte å ta litt mer av.

Det siste kapittelet om Wolverine er mørkere og mer brutalt enn noensinne. Filmen er en emosjonell reise som fokuserer mer på karakterene enn noen gang før. Filmen har dog et lavere tempo og en noe svakere handling, men lykkes likevel i å være et ferskt tilskudd i superhelt-sjangeren, og ikke minst en tilfredsstillende avslutning for denne tolkningen av Wolverine.

«Logan» er en film for fansen, det er mye å like for de som er investerte i karakterene og universet, men det er også en film med mangler.

Filmen får en sterk firer.